قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير خارجية إيران يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع واشنطن
لمة رمضان وصلة الرحم.. سماح عبد الفتاح توجه نصائح للأسرة في الشهر الكريم
رؤية هلال شهر رمضان.. متى يبدأ الصيام
مرتبات الصحفيين في مصر.. أحمد موسى يسلط الضوء على أزمة الأجور والتعيينات
وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى
إيفان أوس: أوكرانيا تؤكد استمرار الدعم الأوروبي رغم المفاوضات مع روسيا
المالية عن زيادة الأجور والمعاشات: الحكومة تعكف على إعداد حزمة تحسينات
توروب: فخور بالأداء أمام الجيش الملكي.. وسيطرتنا كانت كاملة رغم التعادل
لا عقوبة بحرمان الأهلي من الجماهير.. واللائحة تنص على غرامة مالية فقط
السلطة الفلسطينية: قرار إسرائيل بشأن أراضي الضفة الغربية خطة لتكريس الاحتلال
الدوري الإسباني| أول تعليق من سيميوني بعد خسارة أتلتيكو مدريد من فاليكانو
متحدث البترول: عداد الغاز ليس سلعة للربح.. واجتماعات مكثفة لضمان استقرار الإمدادات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الجنوبية: تشديد الحجر الصحي بعد اكتشاف إصابات جديدة بحمى الخنازير الإفريقية

كوريا الجنوبية: تشديد الحجر الصحي بعد اكتشاف إصابات جديدة بحمى الخنازير الإفريقية
كوريا الجنوبية: تشديد الحجر الصحي بعد اكتشاف إصابات جديدة بحمى الخنازير الإفريقية

 أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تشديد إجراءات الحجر الصحي في مقاطعة "جيونجسانج الجنوبية" بعد اكتشاف حالتي إصابة جديدة بحمى الخنازية الإفريقية خلال أيام معدودة.

وقالت الحكومة المحلية إنه تم نشر فرق الحجر الصحي والطب البيطري وحظر الدخول والخروج بالمزرعة التي ظهرت فيها إصابتين جديدتين خلال العشرة أيام الأخيرة والواقعة بمنطقة "تشانجنيونج"، وذلك حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس).

وكانت السلطات في كوريا الجنوبية سجلت أكثر من 14 إصابة جديدة منذ بداية العام الجاري أعلنت على إثرها إغلاق عدة مزارع وإعدام الخنازير الموجودة فيها، وتضم مزارع الخنازير في جميع أنحاء كوريا الجنوبية ما يزيد على عشرة مليون رأس.

يذكر أن حمى الخنازير الإفريقية مرض فيروسي شديد العدوى، تصل نسبة النفوق بسببه بين الخنازير المصابة إلى 100% تقريبا.

السلطات في كوريا الجنوبية تشديد إجراءات الحجر الصحي مقاطعة جيونجسانج الجنوبية حمى الخنازية الإفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

ترشيحاتنا

وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية

تخصيص 704 مساجد لصلاة التهجد و255 للاعتكاف خلال رمضان بالقليوبية

نائب محافظ دمياط

تدشين برنامج درع الأمان بمدارس التعليم الفني لمواجهة التنمر والابتزاز الإلكتروني في دمياط

نائب محافظ دمياط

دمياط تستعد للافتتاح الرئاسي للمرحلة الأولى من حياة كريمة

بالصور

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى

جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية

انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

سما إبراهيم
سما إبراهيم
سما إبراهيم

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد