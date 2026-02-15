كوريا الجنوبية: تشديد الحجر الصحي بعد اكتشاف إصابات جديدة بحمى الخنازير الإفريقية

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تشديد إجراءات الحجر الصحي في مقاطعة "جيونجسانج الجنوبية" بعد اكتشاف حالتي إصابة جديدة بحمى الخنازية الإفريقية خلال أيام معدودة.

وقالت الحكومة المحلية إنه تم نشر فرق الحجر الصحي والطب البيطري وحظر الدخول والخروج بالمزرعة التي ظهرت فيها إصابتين جديدتين خلال العشرة أيام الأخيرة والواقعة بمنطقة "تشانجنيونج"، وذلك حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس).

وكانت السلطات في كوريا الجنوبية سجلت أكثر من 14 إصابة جديدة منذ بداية العام الجاري أعلنت على إثرها إغلاق عدة مزارع وإعدام الخنازير الموجودة فيها، وتضم مزارع الخنازير في جميع أنحاء كوريا الجنوبية ما يزيد على عشرة مليون رأس.

يذكر أن حمى الخنازير الإفريقية مرض فيروسي شديد العدوى، تصل نسبة النفوق بسببه بين الخنازير المصابة إلى 100% تقريبا.