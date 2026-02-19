قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

فضل صلاة التراويح وقيام الليل فى أول ليلة في رمضان

صلاة التراويح
صلاة التراويح

فضل صلاة التراويح وقيام الليل فى أول ليلة فى رمضان، انتهى شهر شعبان وبدأ شهر الرحمة والعتق من النار والمغفرة شهر رمضان، ومع أول ليلة فى رمضان تبدأ معه صلاة التراويح، مما جعل الكثيرين يبحثون عبر محرك البحث العالمي جوجل عن فضل صلاة التراويح وقيام الليل فى أول ليلة فى رمضان، وينتظر الكثير شهر رمضان بفارغ الصبر حتى يغتنموا اوقاته العطره ونفحاته فهو شهر لا يعوض وبه ليلة خير من الف شهر، لذا يقدم موقع صدى البلد فضل صلاة التراويح وقيام الليل فى أول ليلة فى رمضان .

فضل صلاة التراويح وقيام الليل فى أول ليلة فى رمضان

عدّ العُلماءُ بضعة َفضائل لقيام اللّيل، منها:
1- عناية النبيّ - عليه الصّلاة والسّلام - بقيام اللّيل حتى تفطّرت قدماه، فقد كان يجتهدُ في القيام اجتهادًا عظيمًا.

2- قيامُ اللّيل من أعظم أسبابِ دخول الجنّة.

3- قيامُ اللّيل من أسباب رَفع الدّرجات في الجنّة.

4- المحافظونَ على قيام اللّيل مُحسنونَ مُستحقّون لرحمة الله وجنّته، فقد مدح الله أهل قيام اللّيل، وعدَّهم في جملة عباده الأبرار.

5-مدح الله أهل قيام اللّيل في جملة عباده الأبرار، فقال - عزَّ وَجَل -: (وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا).

6- قيام اللّيل أفضَلُ الصّلاة بعد الفريضة.

7-قيامُ اللّيل مُكفِّرٌ للسّيئاتِ ومنهاةٌ للآثام.

8-شرفُ المُؤمن قيام اللّيل.

9-قيامُ اللّيل يُغْبَطُ عليه صاحبه لعظيم ثوابه، فهو خير من الدّنيا وما فيها.

10- من أسباب مغفرة الذنوب، ومن صلى التراويح كما ينبغي فقد قام رمضان.

الفرق بين صلاة التراويح وقيام الليل ؟

قالت دار الإفتاء المصرية، "هما اسمان لمسمى واحد فصلاة القيام هي صلاة التراويح وعدد الركعات عند أهل السنة 20 ركعة وبعض المذاهب تقول يكفى 8 وأجازت دار الإفتاء كل ذلك ومن الفقهاء مثلا فقهاء المالكية يقولون 36 ركعة، وزمانها بداية من انتهاء صلاة العشاء وحتى صلاة الفجر".

صلاة التراويح

سنة مؤكدة، وعدد ركعات التراويح هو عشرون ركعةً مِن غير الوتر، وثلاث وعشرون ركعة بالوتر، وهذا ما عليه معتمَد المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة؛ فمن تركها فقد حُرِم أجرًا عظيمًا، ومَن زاد عليها فلا حرج عليه، ومَن نقص عنها فلا حرج عليه، إلا أن ذلك يُعَدُّ قيامَ ليلٍ، وليس سنةَ التراويح.

صلاة التراويح كم ركعة

ما عليه الأئمة والعلماء والمذاهب الفقهية على مر العصور سلفًا وخلفًا شرقًا وغربًا أن صلاة التراويح عشرون ركعة، وهي سنة مؤكدة وليست واجبة؛ فمَن تركها حُرِم أجرًا عظيمًا، ومَن زاد عليها فلا حرج عليه، ومَن نقص عنها فلا حرج عليه، إلا أن ذلك يُعَدُّ قيامَ ليلٍ، وليس سنةَ التراويح.

صلاة قيام الليل تجعل بيتك يشع منه النور
- البيوت التي يصلى فيها قيام الليل يشع منها نور يراه أهل السماء، وكما ننظر إلى السماء ليلًا لنرى نور النجوم؛ تنظر الملائكة إلى الأرض لترى نور البيوت التي تنور بصلاة أهلها.
- والأعجب من ذلك أن الملائكة إذا اعتادت على رؤية نور بيتك كل يوم، ولم تصل قيام ليل يومًا؛ تسأل عنك لأنها رأت بيتك مظلمًا فيقال لهم إنك لم تقم لأنك مريض أو مهموم أو غير ذلك، فتبدأ الملائكة بالدعاء لك حسب حاجتك

فلْيحرص كل مؤمن على هذه العبادة الجميلة، كلٌّ حسب طاقته، ولا تنسوا شعارنا الدائم قول الله تعالى: {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا} النور:54.

أهمها الموز والخيار.. أطعمة تناولها فى السحور لصيام صحي

6 وصفات دجاج لذيذة وسهلة لكل يوم فى رمضان

عودة ‏AMG‏ ريد بيج الكلاسيكية في إصدار عصري اختباري بتصميم مثير

الكشف لأول مرة على سكودا بياك الكهربائية 2026 ‏

