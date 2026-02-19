محافظ الدقهلية يتفقد مخابز طلخا لمتابعة جودة الخبز والالتزام بوزن الرغيف

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عددًا من المخابز بمدينة طلخا، وذلك للتأكد من انتظام العمل داخل المخابز وجودة الخبز المقدم للمواطنين، ومتابعة التزام أصحاب المخابز بوزن رغيف الخبز المقرر.

و تابع محافظ الدقهلية سير العمل داخل المخابز، واطمأن على مستوى جودة الرغيف ، وأكد علي أن جودة رغيف الخبز تمثل حقًا أصيلًا لكل مواطن .

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة الالتزام بالمواصفات المحددة لإنتاج خبز جيد يليق بالمواطنين، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان تقديم خدمة مستقرة ومنضبطة.

كما شدد " مرزوق " على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة تتعلق بنقص وزن الرغيف أو الإخلال بالاشتراطات المنظمة للعمل داخل المخابز، موجهًا لوكيل وزارة التموين باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي تلاعب يتم رصده.

كما أكد محافظ الدقهلية علي استمرار المتابعة الميدانية لضبط منظومة الخبز وضمان حصول المواطنين على رغيف مطابق للمواصفات، مشددًا على أن حق المواطن في رغيف جيد وبالوزن المقرر خط أحمر.