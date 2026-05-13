شاهد| ريزفاني فورتريس 2027 البيك أب

تكنولوجيا وسيارات

إبراهيم القادري

أعلنت شركة ريزفاني موتورز عن طرازها الجديد ريزفاني فورتريس موديل 2027، وتنتمي فورتريس لفئة السيارات البيك أب، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وصممت للطرق الوعرة مع أداء ميكانيكي مرعب يتحدى القوانين، وتجمع بين الخطوط الحادة لسيارة تيسلا سايبر تراك والهيكل العملي لسيارة شيفروليه أفالانش.

مواصفات ريزفاني فورتريس موديل 2027

زودت سيارة ريزفاني فورتريس موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، غطاء محرك ضخم ومنفوخ بفتحات تهوية، وبها ثلاث إضاءات نحيفة، وشريط إضاءة LED علوي مدمج بالسقف، وبها زوايا حادة، وأقواس عجلات عريضة جداً تحتضن إطارات ضخمة مخصصة للمهمات الصعبة تتجاوز حدود الرفارف، وبها صندوق خلفي بطول 1676 مم، وإضاءة LED خطية تمنح الشاحنة طابع رياضي يذكرنا بتصاميم سيارات لامبورجيني.

محرك ريزفاني فورتريس موديل 2027

تحصل سيارة ريزفاني فورتريس موديل 2027 علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 5200 سي سي سوبرتشارج، وتنتج قوة تصل إلى 850 حصان، وبها نظام دفع رباعي ذكي مصمم لتجاوز أصعب التضاريس دون عناء، وبها إضافة تعديلات متقدمة لنظام التعليق.

ويوجد بـ سيارة ريزفاني فورتريس موديل 2027 أيضا، نظام تصفيح اختياري للهيكل والزجاج ضد الرصاص والعبوات الناسفة، وبها ميزات حماية متطورة تشمل مقابض أبواب مكهربة، وستائر دخانية، وأنظمة رؤية ليلية حرارية.

سعر ريزفاني فورتريس موديل 2027

تباع سيارة ريزفاني فورتريس موديل 2027 في سوق السيارات السعودي بسعر 750 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة ريزفاني موتورز في صناعة السيارات

تأسست شركة ريزفاني موتورز عام 2013 في كاليفورنيا على يد فيريس ريزفاني، وهي شركة أمريكية متخصصة في إنتاج سيارات رياضية عالية الأداء ومركبات دفع رباعي ذات طابع عسكري قوي.

واشتهرت ريزفاني بدمج التصاميم المستقبلية مع القوة المفرطة، وقدمت طرازات أيقونية مثل "بيست" و"تانك"، ومعتمدة على هياكل خفيفة من ألياف الكربون ومحركات فائقة القوة.

