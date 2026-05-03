منتخب مصارعة الذراعين يفرض سيطرته على بطولة إفريقيا

حقق منتخب مصر لمصارعة الذراعين 19 ميدالية متنوعة خلال المشاركة في منافسات بطولة أفريقيا التي اختتمت أمس في غانا والمؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية

وشارك منتخب مصر بـ 10 لاعبين محققا 9 ميداليات ذهبية و9 فضية وميدالية برونزية واحده خلال البطولة ليسيطر على جدول ميداليات البطولة

ويواصل منتخب مصارعة الذراعين انجازته المميزة على المستوى الإفريقي بعدما نجح في التتويج بـ 19 ميدالية متنوعة خلال المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية الماضية 2024 لتكون ثاني رياضة مصرية في عدد الميداليات خلف رفع الاثقال.

وجاءت ميداليات منتخب مصر كالتالي : عمر سعيد " ذهبيتين " و أحمد ناصر "برونزية وفضيتين" و علي هاشم " ذهبيتين " ومحمد شريف "فضيتين" وأندريا : ذهبية وفضية " ومحمد حسني " فضية" ومصطفى يسري "ذهبية وفضية" ومحمد عبدالرحمن "ذهبية وفضية" ومحمد صلامة "ذهبيتين" وفاطمة حسين “ فضية”

وشارك احتفال المنتخب المصري بالتتويج السفير المصري في غانا وائل فتحي ووزير الشباب والرياضة في غانا بالإضافة الى اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة.

وأعرب اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة عن سعادته بمواصلة الفراعنة الانجازات القارية ورفع راية مصر في أكبر بطولة قارية

وواصل بركات تصريحات مؤكد على طموح منتخب مصر في كسر الأرقام الخاصة به في المشاركة الماضية بدورة الالعاب الأفريقية وتحقيق ميداليات أكثر