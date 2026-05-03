أحمد حسن: أنا أهلاوي وفخور بتجربتي مع الزمالك وارتداء قميصه

قال أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، إنه نشأ في أسرة تشجع النادي الأهلي، مؤكدًا أنه لا يزال يحمل مشاعر الانتماء للنادي ومازلت أهلاوي حتى الآن، رغم مشواره الكبير مع أندية أخرى.

وأضاف “الصقر” خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج «الفيلسوف»، أنه كان يعيش في بيت يغلب عليه الطابع الزملكاوي، مشيرًا إلى أن أفراد أسرته كانوا سعداء بانضمامه إلى نادي الزمالك في فترة احترافه.

وأوضح أحمد حسن أنه يتشرف بارتداء قميص الزمالك، مؤكدًا أنه يشعر بسعادة كبيرة عند مقابلة جماهير النادي الأبيض، الذين يوجهون له كلمات تقدير على مسيرته، معتبرين أنه كان لاعبًا منصفًا في تعاملاته داخل الملعب وخارجه.

تأتي تصريحات قائد منتخب مصر السابق لتسلط الضوء على تجربته بين القطبين، وما تحمله من ذكريات وانطباعات لدى الجماهير في مختلف مراحل مسيرته الكروية.