الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر العملات العربية مساء اليوم 30-1-2026 .. آخر تحديث للدرهم الإماراتي والدينار الكويتي

محمد يحيي

سجلت اسعار العملات العربية استقرارا مع ختام تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 30-1-2026 على مستوى الأسواق الرسمية.

ثبات سعر العملات

وأظهرت العملات العربية ثباتًأ في مواجهة الجنيه داخل الجهاز المصرفي بدون أي تغير بالتوازي مع تعطل العمل في البنوك قبل يومين.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.49 جنيه للشراء و 12.52 جنيه للبيع

الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو  153.69 جنيه للشراء و 154.19 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي 

سجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 12.75 جنيه للشراء و 12.79 جنيه للبيع.

الدينار البحريني

سجل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 124.25 جنيه للشراء و 126.63 جنيه للبيع.

الريال العماني

بلغ سعر الريال العماني أمام الجنيه نحو 121.67 جنيه للشراء و 122.05 جنيه للبيع.

الريال القطري

سجل سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو  12.85 جنيه للشراء و 12.89 جنيه للبيع.

الدينار الأردني

بلغ سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 65.98 جنيه للشراء و 66.36 جنيه للبيع.

