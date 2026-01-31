أسعار العملات العربية اليوم السبت 31-1-2026 في مصر

يقدم موقع صدي البلد أسعار العملات العربية اليوم السبت 31-1-2026



وأظهرت العملات العربية ثباتًأ في مواجهة الجنيه داخل الجهاز المصرفي بدون أي تغير بالتوازي مع تعطل العمل في البنوك قبل يومين.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.49 جنيه للشراء و 12.52 جنيه للبيع

الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 153.69 جنيه للشراء و 154.19 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 12.75 جنيه للشراء و 12.79 جنيه للبيع.

الدينار البحريني

سجل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 124.25 جنيه للشراء و 126.63 جنيه للبيع.

الريال العماني

بلغ سعر الريال العماني أمام الجنيه نحو 121.67 جنيه للشراء و 122.05 جنيه للبيع.

الريال القطري

سجل سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 12.85 جنيه للشراء و 12.89 جنيه للبيع.

الدينار الأردني

بلغ سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 65.98 جنيه للشراء و 66.36 جنيه للبيع.