ضبط 900 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك داخل مخزن سري بالغردقة

تمكنت حملة رقابية مكبرة بحي شمال الغردقة من ضبط نحو 900 كيلو جرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة تفتيشية استهدفت أحد المواقع بمنطقة الأمير طلال.

وجاءت الحملة تحت إشراف اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة، وبمشاركة لجنة مشتركة من مديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء والطب البيطري، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق والمنشآت.

وخلال أعمال التفتيش، تبين استخدام إحدى الوحدات السكنية بالمنطقة كمخزن لحفظ وتخزين كميات من اللحوم تابعة لأحد المطاعم، حيث أسفرت أعمال الفحص عن العثور على كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، التي قدرت بنحو 900 كيلو جرام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بمعرفة الجهات المختصة، كلٌ في نطاق اختصاصه.

وأكدت رئاسة حي شمال الغردقة استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية وأماكن تداول وتخزين المنتجات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تهدد صحة المواطنين أو تتعلق بعدم الالتزام بالاشتراطات والقواعد المنظمة لحفظ وتداول المواد الغذائية.