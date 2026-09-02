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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيسة وزراء اليابان تدرس إجراء تعديل وزاري وتغيير قيادة الحزب الحاكم منتصف سبتمبر

رئيسة وزراء اليابان
رئيسة وزراء اليابان
أ ش أ

 أفادت وكالة أنباء (جيجي برس) اليابانية، اليوم /الأربعاء/، بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي تدرس إجراء تعديل وزاري وتعديل في التشكيلة التنفيذية للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر الجاري.

وأخبر مسئولون حكوميون، كبار المسئولين في الحزب الليبرالي الديمقراطي أن هذا الجدول الزمني يستند إلى افتراض بأن حزمة إصلاح النظام الضريبي للسنة المالية 2027، التي تتضمن خطة لخفض معدل ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية، ستحظى بموافقة مجلس الوزراء في 15 سبتمبر.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها تاكايتشي، التي تولت منصبها في أكتوبر الماضي، تعديلاً وزارياً.

وأشارت (جيجي برس) إلى أن تاكايتشي يبدو أنها تسعى إلى ضمان استقرار حكومتها من خلال قبول عضو من "حزب الابتكار الياباني" — شريك الحزب الليبرالي الديمقراطي في الائتلاف — كوزير في الحكومة للمرة الأولى، تزامنًا مع عملها في الوقت ذاته على تعزيز قاعدتها القوية داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي؛ في محاولة للفوز بولاية ثانية كرئيسة للحزب في انتخابات قيادة الحزب المقرر إجراؤها في خريف العام المقبل.

يذكر أنه لا يشغل أي عضو من حزب الابتكار الياباني منصب وزير حاليا.

وكالة أنباء جيجي برس اليابانية رئيسة الوزراء وتعديل التشكيلة التنفيذية حزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم

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