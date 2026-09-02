محافظة سوهاج تنفي إيقاف تراخيص البناء: مستمرون في تقديم التيسيرات للمواطنين تماشيا مع جهود الدولة

نفت محافظة سوهاج بشكل قاطع ما تم تداوله مؤخرا على إحدى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار بإيقاف تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بجميع مدن ومراكز المحافظة، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة.

وشدد على أن حركة إصدار تراخيص البناء مستمرة بشكل طبيعي دون توقف، وتتم وفقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها.

محافظة سوهاج

وفي سياق متصل، أشارت المحافظة إلى أن أجهزة الدولة حريصة على تنظيم حركة العمران وتسهيل الإجراءات على المواطنين، لافتة إلى أن سوهاج تشهد حزمة من التيسيرات الكبيرة عبر المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء لسرعة إنهاء طلبات التراخيص.

بالتوازي مع تفعيل قانون التصالح الجديد وتطبيق التسهيلات والحدود الدنيا للرسوم لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ودعم حركة البناء المنظم.

وناشدت المحافظة جميع مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات الرسمية بالمحافظة للتأكد قبل نشر أي معلومات قد تثير البلبلة والرأي العام.

وأهابت بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات، مؤكدة أن جميع قنوات الاتصال الرسمية للمحافظة مفتوحة للرد على أي استفسارات على مدار الساعة.