تامر أمين يشيد بموقف طفل أنقذ والده وتعامل موظف الإسعاف معه

أشاد الإعلامي تامر أمين، خلال برنامجه «آخر النهار»، بموقف طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، بعدما بادر بالاتصال بهيئة الإسعاف لإنقاذ والده عقب تعرضه للإعياء وسقوطه على الأرض.

وأثنى تامر أمين على هدوء الطفل وحسن تصرفه خلال الموقف، مشيرًا إلى أنه تمكن من التواصل مع الإسعاف وتحديد مكانه ومتابعة وصول سيارة الإسعاف رغم صعوبة الموقف.

كما أشاد بطريقة تعامل موظف هيئة الإسعاف مع الطفل، مؤكدًا أنه لم يكتفِ بتلقي البلاغ وإرسال سيارة الإسعاف، وإنما ظل على تواصل معه عبر الهاتف حتى وصول سيارة الإسعاف والاطمئنان على نقل والده.

وأكد تامر أمين أن هذا الموقف يعكس وجود موظفين يتعاملون مع عملهم باعتباره رسالة لإنقاذ حياة المواطنين، وليس مجرد أداء لوظيفة، موجّهًا التحية والتقدير للعاملين بهيئة الإسعاف.

وأشار إلى أن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار قام بتكريم موظف الإسعاف وفريق الإسعاف تقديرًا لدورهم في التعامل مع الواقعة وإنقاذ حياة والد الطفل.