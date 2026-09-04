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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التحول الرقمي يختصر الموافقات البيئية.. 7 خطوات إلكترونية لخدمة المستثمرين

التحول الرقمي
التحول الرقمي
رحمة سمير

كشفت المهندسة هناء جمعة، مدير مشروع الصناعة الخضراء المستدامة، عن إطلاق منظومة رقمية لتقييم التأثير البيئي للمشروعات، بهدف تسهيل إجراءات حصول المستثمرين على الموافقات البيئية وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء الإجراءات.

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، أن الإجراءات كانت تعتمد في السابق على المستندات الورقية والتعامل مع أكثر من جهة حكومية، وهو ما كان يتطلب زيارات متعددة من المستثمر لمتابعة موقف الدراسة وسداد الرسوم واستيفاء المستندات المطلوبة.

وأشارت إلى أن المنظومة الجديدة تعمل على دمج الجهات المسؤولة عن مراجعة الدراسات البيئية داخل مسار رقمي موحد، بما يساهم في تقليل زمن الإجراءات وتحقيق قدر أكبر من الحوكمة والشفافية، خاصة مع عدم وجود تعامل مباشر بين المراجع والمستثمر أثناء عملية المراجعة.

وأضافت أن المنظومة تتضمن 7 خطوات أساسية تبدأ بتسجيل المستثمر وتقديم طلب دراسة التأثير البيئي إلكترونيًا، حيث توفر المنصة منذ البداية إرشادات تساعد المستثمر على تحديد نوع مشروعه والمستندات المطلوبة، بما يقلل من عمليات الاستيفاء المتكررة.

وأكدت أن بعض المشروعات التي تتطلب معاينات ميدانية يمكن تنفيذ إجراءات المعاينة وتوثيقها من خلال المنظومة، مشيرة إلى أن كل مسؤول عن مراجعة جزء من الدراسة يكون ملتزمًا بمدة زمنية محددة لإنجاز مهمته.

ولفتت إلى أن نتائج المراجعة والمعاينات يتم توثيقها إلكترونيًا داخل المنظومة، بحيث يمكن للجهات الإدارية المعنية بالبت في الدراسة الاطلاع عليها، وهو ما يعزز الشفافية ويضمن وجود سجل واضح لمراحل تقييم المشروع.

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