قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لم يتغير.. سعر الذهب في الصاغة الآن
أبرزهم عمرو أديب ونشأت الديهي.. إعلاميون يوجهون انتقادات لاذعة للحكومة بشأن قطع الأشجار
ضغوط أمريكية هائلة.. إسرائيل تخلي بؤرا استيطانية في الضفة الغربية
أخبار التكنولوجيا | تطبيقات فتح الواي فاي مجاناً هل هي حقيقة أم فخ ؟.. ترجمة جوجل على آيفون تعمل بدون سماعات
ميكيل أرتيتا يدخل قائمة الكبار.. سادس أكثر مدرب تتويجًا بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي
إصابة عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة
مصرع 3 معتمرين مصريين.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل دفن ضحايا حادث المعتمرين في مكة
ويتكوف: المحادثات مع الرئيس الأوكراني مثمرة ومهمة
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الأحد 6 سبتمبر 2026
عبد الغفار: صحة الطلاب وتوفير بيئة مدرسية آمنة يمثلان جزءاً أساسياً من العملية التعليمية
مراسل القاهرة الإخبارية : انتهاء اجتماع ويتكوف وكوشنر مع زيلينسكي
جامعة طنطا تحصل على اعتماد «البورد العربي» لقسم الأمراض الباطنة بكلية الطب لمدة 6 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول: خطة خمسية للتوسع والنمو وتعزيز تنافسية «التعاون للبترول»

وزير البترول والثروة المعدنية
وزير البترول والثروة المعدنية
أ ش أ

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن شركة التعاون للبترول تمتلك مقومات كبرى من الخبرات المتراكمة والإمكانات الفنية والتشغيلية، بما يؤهلها لتعزيز قدرتها التنافسية والتوسع في الأسواق الخارجية، خاصة في مجالات الزيوت والصناعات الكيماوية، التي تمثل فرصًا واعدة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة في الدول المجاورة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة التعاون للبترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2025/2026، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وعدد من قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ووكيل أول الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، والمحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.

ووجّه الوزير إدارة الشركة بإعداد خطة عمل خمسية طموحة للسنوات الخمس المقبلة تستهدف تحقيق معدلات نمو متزايدة، والتوسع في تقديم الخدمات والمنتجات، والانطلاق من السوق المحلية إلى أسواق الدول المجاورة، بما يعزز تنافسية الشركة ويرفع كفاءة عملياتها ويدعم قدرتها على تحقيق عوائد ونمو مستدام.

وأكد المهندس كريم بدوي أهمية مواصلة تطوير جودة المنتجات والخدمات، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتراكمة لدى الشركة في تطوير أنشطتها وتعظيم العائد منها، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية، والحفاظ على جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين، بما يعزز ثقة العملاء وتنافسية الشركة.

من جانبه، استعرض المحاسب مصطفى السيد، رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول، نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من يوليو 2025 حتى يونيو 2026، مشيرًا إلى تحقيق معدلات نمو قياسية في عدد من الأنشطة، انعكست في ارتفاع صافي الربح بنسبة 43% مقارنة بالعام السابق.

وأوضح السيد أن الشركة واصلت تنفيذ برنامج طموح لتنمية المبيعات وتعظيم حصتها السوقية، حيث ارتفعت مبيعات الزيوت التصديرية إلى نحو 1324 طنًا، بزيادة 30% عن العام السابق، فيما بلغت الحصة السوقية للشركة نحو 16%.

وأشار إلى تحقيق طفرة كبيرة في نشاط تموين السفن، حيث ارتفعت كميات وقود تموين السفن إلى نحو 107 آلاف طن، مقابل 17.5 ألف طن خلال العام السابق، بنسبة نمو بلغت 610%، إلى جانب وصول كميات التموينات المحلية إلى نحو 65 ألف طن.

وأضاف أن قيمة مبيعات وقود تموين السفن والعوائد المحققة من الخدمات المقدمة للشحنات ارتفعت إلى نحو 80 مليون دولار، مقابل 16.5 مليون دولار خلال الفترة المماثلة، محققة نموًا بنسبة 485%، بما يعكس التطور الكبير الذي شهده النشاط وقدرته على تعظيم الحصيلة الدولارية للشركة.

ولفت رئيس الشركة إلى أن مبيعات الزيوت البحرية بلغت نحو 1.5 ألف طن بقيمة 3.7 مليون دولار، بزيادة 30% عن الفترة المماثلة من العام السابق، مؤكدًا استمرار العمل على تنمية هذا النشاط والتوسع في الأسواق المستهدفة.

المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية الثروة المعدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفي محمد

أحمد حسن يكشف شروط عودة مصطفى محمد لمنتخب مصر

موعد الإجازة الرسمية

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026.. هل تنتقل إلى الخميس؟

علا شوشة

«تشتغلي رقاصة؟».. مشادة بين نقيبة التمريض بالجيزة وعلا شوشة.. فيديو

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

احذر هذه الأخطاء مع عداد الكهرباء أبو كارت.. قد تصل إلى محضر سرقة وغرامة

دواجن بيضاء وبيض

11 جنيهًا دفعة واحدة .. صعود قوي في سعر الدواجن البيضاء اليوم بالأسواق

إمام عاشور

جاهز فنيا وبدنيا.. موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي أمام المقاولون

الزمالك

نحن دولة صغيرة لكن قلبنا كبير .. بطل جيبوتي يتوعّد الزمالك بمفاجأة جديدة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. الخطوات وموعد إعلان الترشيحات

ترشيحاتنا

سعر البنزين والسولار اليوم في مصر الأحد 6 سبتمبر 2026

سعر البنزين والسولار اليوم في مصر الأحد 6 سبتمبر 2026

أسعار البنزين والسولار اليوم 5 سبتمبر 2026 في محطات الوقود

أسعار البنزين والسولار اليوم 5 سبتمبر 2026 في محطات الوقود

تجديد بطاقة الرقم القومي 2026 أونلاين.. الأوراق والخطوات

تجديد بطاقة الرقم القومي 2026 أونلاين.. الأوراق والخطوات

بالصور

بفستان جرئ.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها | شاهد

زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

غدا صحى ولذيذ.. دجاج يوناني بالليمون والثوم مع أرز أبيض

دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد