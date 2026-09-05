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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رغم تجاوز الأحمال 40 ألف ميجاوات| وزير الكهرباء: التعاون مع قطاع البترول أسهم في تأمين احتياجات محطات الكهرباء

وزيرا البترول والكهرباء خلال اجتماع الجمعية العامة لشركتي أنابيب البترول وأسيوط لتكرير البترول
وزيرا البترول والكهرباء خلال اجتماع الجمعية العامة لشركتي أنابيب البترول وأسيوط لتكرير البترول
أمل مجدى

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تطوير البنية الأساسية لقطاع البترول يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز أمن الطاقة ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تطوير معامل التكرير، ورفع كفاءة شبكات نقل الخام والمنتجات البترولية، والتوسع في قدرات التخزين والتداول، يأتي في مقدمة أولويات قطاع البترول خلال المرحلة المقبلة.

وشدد الوزير على أن هذه الجهود تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد مصر البترولية، وزيادة القيمة المضافة للخام، ورفع كفاءة منظومة تداول المنتجات البترولية، بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي لتداول وتبادل المنتجات البترولية، مستفيدًا من موقعها الجغرافي المتميز وشبكة بنيتها الأساسية المتكاملة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركتي أنابيب البترول وأسيوط لتكرير البترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2025/2026، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وعدد من قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ووكيل أول الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، والمحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.

وأكد المهندس كريم بدوي نجاح التنسيق والتكامل بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة في تأمين احتياجات محطات إنتاج الكهرباء من الوقود، بما أسهم في دعم استقرار الشبكة الكهربائية وتوفير الطاقة لمختلف قطاعات الدولة خلال فصل الصيف، في ظل الارتفاع الكبير في معدلات الطلب على الكهرباء.

وأوضح أن شركتي أنابيب البترول وأسيوط لتكرير البترول تضطلعان بدور محوري في منظومة تأمين إمدادات الطاقة، من خلال تكرير الخام ونقل وتخزين وتوفير المنتجات البترولية لمختلف أنحاء الجمهورية، وتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، بما يدعم استمرارية التشغيل واستقرار منظومة الطاقة.

من جانبه، أشاد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بجهود وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة في توفير الإمدادات البترولية اللازمة لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، مؤكدًا أن التنسيق المستمر بين الوزارتين كان له أثر واضح في دعم استقرار الشبكة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الصناعية والإنتاجية، رغم الارتفاع القياسي في الطلب على الكهرباء خلال فصل الصيف، والذي تجاوز معه الحمل الأقصى للشبكة الموحدة 40 ألف ميجاوات.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن تطوير معامل التكرير ورفع كفاءتها يمثلان أولوية استراتيجية، إلى جانب استكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتطوير الوحدات الإنتاجية، بما يضمن الاستغلال الأمثل للزيادة الحالية والمستقبلية في إنتاج الخام، وتحويله إلى منتجات بترولية ذات قيمة مضافة أعلى.

وشدد الوزير على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة لزيادة الطاقات التكريرية، بما يسهم في توفير المنتجات البترولية محليًا، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتعزيز قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق.

كما أكد أن السلامة والصحة المهنية مسئولية مشتركة لجميع العاملين والقيادات، وليست مسئولية إدارات السلامة وحدها، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بإجراءا ت السلامة في مواقع العمل، والتوسع المستمر في برامج التدريب والتوعية، باعتبار سلامة العاملين والحفاظ على بيئة عمل آمنة أولوية لا تقبل التهاون.

وخلال الجمعية العامة لشركة أنابيب البترول، استعرض المهندس حجاج ربيع كيلاني، رئيس الشركة، نتائج أعمال العام المالي 2025/2026، موضحًا أن الشركة واصلت تنفيذ خطة الهيئة المصرية العامة للبترول في نقل الخام والمنتجات البترولية وتأمين إمدادات شركات الكهرباء من الوقود.

وأشار إلى امتلاك الشركة منظومة متكاملة من البنية الأساسية تشمل شبكة خطوط يبلغ إجمالي أطوالها نحو 6300 كم، نقلت خلال العام أكثر من 8.2 مليار طن-كم، إلى جانب 155 مستودعًا بإجمالي سعات تخزينية تبلغ 2.5 مليون متر مكعب.

وأوضح أن الشركة واصلت تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية، في مقدمتها توسعات محطة السخنة، والتي تتضمن إنشاء محطة لتخزين وتدفيع الخام والمنتجات البترولية على مساحة 19 فدانًا، بما يرفع إجمالي السعات التخزينية من 300 ألف إلى 460 ألف متر مكعب.

كما شملت المشروعات إحلال وتجديد خط بورسعيد/أبو سلطان/السويس بقطر 16 بوصة وطول 135 كم، إلى جانب إنشاء خط ميدور/الحمرا بقطر 16 بوصة وطول 140 كم، بما يدعم تطوير منظومة نقل المنتجات البترولية ومواكبة التوسع في تسهيلات ميناء الحمرا وتلبية الاحتياجات المستقبلية لمشروعات التكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة.

ووجه المهندس كريم بدوي قيادات شركة أنابيب البترول بإعداد خطة خمسية متكاملة لتطوير قدرات الشركة في نقل الخام والمنتجات البترولية، ورفع كفاءة البنية الأساسية وتعظيم الاستفادة منها.

وأكد الوزير أهمية الاستفادة من المقومات الجغرافية والبنية الأساسية التي تمتلكها مصر لتعزيز دورها كمركز إقليمي لتداول وتبادل الزيت الخام والمنتجات البترولية، في ضوء تأسيس شركة «الفجيرة العلمين» للنفط والغاز، والتوسع في دور شركة «سوميد» في نقل وتداول المنتجات البترولية بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، بما يعزز تنافسية مصر وموقعها الاستراتيجي على خريطة الطاقة العالميه.

وخلال الجمعية العامة لشركة أسيوط لتكرير البترول، استعرض المهندس عيسى عبد العال، رئيس الشركة، نتائج أعمال العام المالي 2025/2026، موضحًا أن الشركة أنتجت منتجات بترولية بقيمة نحو 3 مليارات دولار، فيما قامت بتكرير 3 ملايين و314 ألف طن من الخام، وبلغت نسبة المنتجات عالية القيمة نحو 57% من إجمالي المنتجات المكررة.

وأوضح أن مشروع إنشاء وحدة التقطير الثالثة يمثل نقلة استراتيجية في منظومة التكرير بصعيد مصر، حيث يستهدف مضاعفة الطاقة التكريرية للشركة من 4.5 إلى 9.5 مليون طن خام سنويًا، بما يعزز قدرة الشركة على توفير المنتجات البترولية، ويدعم استدامة إمدادات شركة «أنوبك» بالمازوت اللازم لتشغيلها، وتعظيم التصنيع المحلي والقيمة المضافة للموارد البترولية.

وأشار إلى أن سياسة التشغيل خلال العام ركزت على تعظيم إنتاج المقطرات الوسطى والمنتجات عالية القيمة، حيث بلغ إنتاج البوتاجاز 62 ألف طن بزيادة 10%، وبنزين 80 نحو 366 ألف طن بزيادة 3%، وبنزين 92 نحو 419 ألف طن بزيادة 15%، ووقود الطائرات 115 ألف طن وفقًا لاحتياجات السوق، فيما ارتفع إنتاج السولار إلى 911 ألف طن بزيادة 20%.

وأشاد المهندس كريم بدوي بارتفاع نسبة العاملين من أبناء محافظات صعيد مصر في شركة أسيوط لتكرير البترول إلى نحو 95%، مؤكدًا أن ذلك يعكس الدور التنموي للشركة في المنطقة، وما توفره من فرص عمل لأبناء الصعيد، فضلًا عن إسهامها في دعم النشاط الاقتصادي والاجتماعي بالمحافظات المجاورة.

وفي إطار المسئولية المجتمعية، أوضح رئيس الشركة الانتهاء من مشروع تأهيل 400 طالب وخريج من الجامعات في أسيوط للعمل في مجال الوظائف الرقمية الحرة، إلى جانب تجهيز وحدة زراعة النخاع وبنك الدم والعلاج الطبيعي لتأهيل مرضى الأورام بمركز أورام سوهاج، بالتعاون مع الشركات الشقيقة بقطاع البترول.

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