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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادا للعام الدراسي.. تعليم أسيوط تواصل حملات الصيانة والتشجير بالمدارس

تعليم أسيوط تواصل حملات الصيانة والتشجير بالمدارس
تعليم أسيوط تواصل حملات الصيانة والتشجير بالمدارس
إيهاب عمر

واصلت مدارس أسيوط بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة حملات الصيانة والتشجير وتدوير الرواكد بكافة المدارس  ،فضلا عن مراجعة كافة إجراءات السلامة العامة والمرافق والتأكد من جاهزيتها قبيل انطلاق العام الدراسى الجديد 2027/2026 وذلك فى إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء محمد علوان محافظ أسيوط .

وأشار أحمد عبد الله وكيل مديرية التربية والتعليم باسيوط  -فى بيان صادر عن المركز الاعلامى بالمديرية اليوم - إلى متابعته المستمرة لحملات وجهود الصيانة العاجلة وحملات التشجير وتدوير الرواكد بالمدارس ،فضلا عن جهود مديرى الإدارات التعليمية و وكلاء الإدارات ومسؤولى المتابعة الميدانية بالمديرية والإدارات لمتابعة الانشاءات الجديدة بالمدارس وأعمال الصيانة والتشجير ،مشيدا بجهود مديرى المدارس والمعلمين وتفعيل المشاركة المجتمعية وفقا للضوابط المنظمة لذلك لسرعة نهو كافة الأعمال بالمدارس وتجهيز الفصول والمعامل استعدادا لاستقبال العام الدراسى الجديد.

كما اكد وكيل المديرية ، على الدعم المقدم من الوزير المحافظ لتذليل كافة العقبات لنهو أعمال الصيانة  وتدوير الرواكد وتعظيم الاستفادة منها بمختلف مدارس وادارات المحافظة بالتنسيق الكامل مع مسئولى هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة وكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة ،لافتا إلى الاعمال التى يجرى تنفيذها زراعة الشتلات وتجهيز حدائق المدارس وتجميل المبانى التعليمية والفصول الدراسية تحت إشراف مديرى المدارس ومسئولى الصيانة بالتزامن مع تنفيذ أعمال الصيانة البسيطة والعاجلة والشاملة تنفيذا لخطة الوزارة والمبادرات الرئاسية اتحضر للاخضر وزراعة 100 مليون شجرة لمواجهة التغيرات المناخية والحد من التلوث  فضلا عن التأكد من جاهزية الشاشات الذكية بالمدارس الثانوية وتشغيلها وأدوات المعامل  وغرف الأنشطة والمصادر والوسائل التعليمية لتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للطلاب فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم على انطلاق عام دراسي منضبط.

أسيوط مدارس أسيوط الإدارات التعليمية التشجير العام الدراسى الجديد

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