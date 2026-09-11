تداول 18 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر 8 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 38530 طنا تشمل : 7050 طن مولاس و1470 طن جبس خام صب و21500 طن ملح و5575 طن كلينكر و1470 طن يوريا و1465 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25055 طنا تشمل: 18800 طن ذرة و1775 طن خردة و2600 طن ابلاكاش و480 طن خشب زان و1400 طن بضائع متنوعة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 25093 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 7140 حركة .