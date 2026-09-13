مركز الخيام يدين احتجاز رئيس اتحاد بلديات العرقوب من قبل قوات الاحتلال

أدان مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب في لبنان ، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على احتجاز رئيس اتحاد بلديات العرقوب ورئيس بلدية كفرشوبا قاسم القادري لساعات، أثناء تفقده بئر المياه والأعمال الجارية في المنطقة.

جاء ذلك خلال زيارة تضامنية قام بها وفد من مركز الخيام، ضم نائب الأمين العام حسيب عبد الحميد وجمال شحرور، إلى رئيس البلدية في بلدته، حيث أعرب الوفد عن إدانته المطلقة لما وصفه بـ"الاعتداء الغاشم" الذي يستهدف ممثلي الشعب والدولة اللبنانية، ويشكل تعديًا صارخًا على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وضربًا للمواثيق الدولية، في ظل ما اعتبره استمرارًا للانتهاكات الإسرائيلية.

واعتبر الوفد أن احتجاز رئيس اتحاد البلديات يندرج في سياق "الضغط المنهجي والتهجير المبطن" الممارس ضد أبناء القرى الحدودية، بهدف دفعهم بين خيارين، إما الرضوخ والتعامل المباشر، أو القسوة عليهم لدفعهم إلى مغادرة أرضهم وديارهم.

ودعا الوفد الدولة اللبنانية بمختلف مؤسساتها إلى تحمل مسؤولياتها، وتفعيل قنوات الضغط الدبلوماسي والدولي لحماية صمود المواطنين في قراهم، والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.