الرئيس الإندونيسي يقترح الاستفادة من إمكانات دول بريكس وقدراتها من خلال التصنيع المشترك

اقترح الرئيس الإندونيسي ، برابوو سوبيانتو ، أن تتخذ الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" خطوة "التصنيع المشترك" لتحقيق الاستفادة المثلى من موارد الدول الأعضاء في المجموعة وقدراتها..معربا عن استعداد بلاده لتعزيز مساهمتها في الأمن الغذائي العالمي، بالتزامن مع تعزيز قدراتها الوطنية في مجال إنتاج الغذاء.

وجاءت تصريحاته خلال الجلسة المفتوحة لقمة مجموعة "بريكس" (BRICS) التي عُقدت اليوم الأحد في مركز "بهارات ماندابام" في العاصمة الهندية نيودلهي.

وبحسب بيان رسمي نقلته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، قال برابوو "لسنوات عديدة، كانت إندونيسيا مستورداً رئيسياً للحبوب والأرز والذرة. أما الآن، فقد أصبحنا دولة مُصدِّرة وسنكون قادرين على زيادة دعمنا لبقية دول العالم"، ورأى في هذا التحول دليلاً على إمكانية التغلب على القيود من خلال تطوير القدرات الوطنية وتعزيزها.

وأضاف برابوو أن دول مجموعة "بريكس" لديها إمكانات مماثلة، شريطة دمج نقاط القوة الفردية لكل منها والاستفادة منها بشكل مشترك ومثالي..مشيرا إلى أن التحديات العالمية المترابطة لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد عقبات، بل فرصاً لتعزيز التعاون.

وأوضح قائلاً: "يمكننا معاً تحويل هذه التحديات المترابطة إلى فرص لمزيد من الاستثمار، وصناعات أقوى، وتوفير المزيد من فرص العمل لشعوبنا. فالنمو الذي يصل إلى الملايين من مواطنينا سيجعل دولنا أكثر مرونة وقدرة على الصمود"..مشددا على أن التنمية الشاملة والابتكار عنصران حاسمان في تعزيز القدرات الجماعية.

وفي سياق الحديث عن مجموعة "بريكس"، أشار برابوو إلى أن الدول الأعضاء تمتلك موارد وقدرات إنتاجية ونقاط قوة اقتصادية متكاملة تتيح تحقيق قيمة مضافة أكبر.

وقال: "تُشكل مجموعة بريكس بالفعل سلسلة توريد قائمة؛ وتقع على عاتقنا مسؤولية الربط بين نقاط القوة هذه والاستفادة المثلى منها لتكون مصدراً لقيمة أكبر".

واقترح الرئيس الإندونيسي قائلاً "اسمحوا لي أن أطرح مقترحاً ملموساً: دعونا نسعى لتحقيق التصنيع المشترك والاستفادة المثلى من الموارد والقدرات التي نشترك فيها".