«حلوى المولد ترسم البهجة».. أمانة حزب الجبهة الوطنية بدهب تحتفل مع أهالي وادي مجيرح

وزّعت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمدينة دهب حلوى المولد النبوي الشريف على أهالي وادي مجيرح، وسط أجواء من المحبة والبهجة، في إطار مشاركة أهالي الوادي احتفالاتهم بهذه المناسبة الدينية، وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوب الأطفال وأسرهم.

وشهدت الفعالية حضور السيد الخراشي، أمين حزب الجبهة الوطنية بمدينة دهب، والشيخ باسم سمير، مدير إدارة الوعظ وأمين الشئون الدينية بأمانة دهب، ومحمد شقوير، أمين التعليم بأمانة دهب، والشيخ جمعة عودة ناصر، أمين الشباب بأمانة دهب.

وكان في استقبال وفد أمانة الحزب الشيخ محمد أبو محمود حسين، وعدد من شباب الوادي، حيث جرت الفعالية في أجواء اتسمت بالمودة والترحاب، وسط مشاركة الأهالي والأطفال الذين عبروا عن سعادتهم بهذه اللفتة المجتمعية.

وتضمّنت الزيارة أداء صلاة المغرب في الوادي، أعقبها إلقاء الشيخ باسم سمير كلمة تناول خلالها جوانب من السيرة النبوية العطرة، وما تزخر به من قيم الرحمة والتسامح وحسن الخلق، مؤكدًا أهمية الاقتداء بسيرة النبي محمد ﷺ وترسيخ هذه القيم في المجتمع.

وأكدت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمدينة دهب أن تنظيم الفعالية يأتي في إطار حرصها على التواصل مع أهالي مختلف المناطق، ومشاركتهم المناسبات الدينية والاجتماعية، وتعزيز قيم المحبة والتكافل، إلى جانب إدخال البهجة والسرور إلى نفوس الأطفال.

من جانبه، أعرب السيد الخراشي، أمين حزب الجبهة الوطنية بمدينة دهب، عن خالص شكره للشيخ محمد أبو محمود حسين، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مقدمًا له ولأهالي وادي مجيرح التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

واختُتمت الفعالية وسط أجواء من البهجة والمحبة، مع الدعاء بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالخير واليُمن والبركات.

كل عام ومصر وأهلها وأبناؤها بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.