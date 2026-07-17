محافظ جنوب سيناء يطلق مشروع كهرباء المنطقة الصناعية بأبو زنيمة

شهد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، تسليم أمر الإسناد الخاص بمشروع إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء بالمنطقة الصناعية بمدينة أبو زنيمة إلى شركة كرم القابضة، كما شهد توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والشركة لتنفيذ عدد من مشروعات التنمية والمسؤولية المجتمعية، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم الاستثمار والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.

جاء ذلك خلال اجتماع رسمي عُقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، ومساعد وزير الصناعة، ومساعد وزير الثقافة، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، على هامش زيارة ميدانية لوفد شركة كرم القابضة وشركاتها التابعة لعدد من المواقع التنموية بجنوب سيناء.

وأكد المحافظ أن المشروع يمثل حلًا جذريًا لأزمة الكهرباء التي أعاقت تشغيل المنطقة الصناعية بمدينة أبو زنيمة لسنوات، موضحًا أن المرحلة الأولى تتضمن إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء تعتمد على الطاقة الشمسية، مدعومة بأنظمة لتخزين الطاقة بقدرة 4 ميجاوات، بما يضمن توفير مصدر مستدام للطاقة يخدم المستثمرين، ويعيد تشغيل المنطقة الصناعية بكامل طاقتها.

وشدد اللواء الدكتور إسماعيل كمال على أن المشروع يُنفذ وفق نموذج شراكة مع القطاع الخاص، دون تحميل موازنة المحافظة أي أعباء مالية، حيث تتولى شركة كرم القابضة تمويل المشروع وتنفيذه وتشغيله بالكامل، بينما يقتصر دور المحافظة على المتابعة، والتنسيق، وتقديم التيسيرات اللازمة لضمان سرعة التنفيذ.

وأضاف أن المشروع يُعد نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية بجنوب سيناء، ويعكس توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ خطتها للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة بمختلف المدن والتجمعات البدوية والوديان، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات، ودعم استقرار التجمعات البدوية، وتعزيز الأنشطة الزراعية والسياحية، مشيدًا بخبرة كرم القابضة في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية، ومعربًا عن تطلعه إلى تعميم هذه التجربة في عدد من المناطق الواعدة بالمحافظة.

كما شهد الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة جنوب سيناء وكرم القابضة لتنفيذ عدد من مشروعات المسؤولية المجتمعية، تشمل تجهيز بئر الشيخ عواد، وتطوير مدرسة ابتدائية بمنطقة سرابيط الخادم بمدينة أبو زنيمة، إلى جانب تطوير قرية الجبيل بمدينة طور سيناء، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وحضر الاجتماع رؤساء مدن طور سيناء، وأبو زنيمة، وأبو رديس، وسانت كاترين، ومدير جهاز المرافق بالمحافظة، وممثلو إدارات التخطيط العمراني والمرصد الحضري، وعدد من ممثلي البدوية بالمناطق المستهدفة، إلى جانب قيادات شركة كرم القابضة وممثلي شركاتها التابعة.

ومن جانبه، أكد أحمد زهران، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كرم القابضة، أن تسلم أمر الإسناد يمثل مرحلة جديدة في مسيرة الشركة، مشيرًا إلى التزامها بتنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة، إلى جانب تنفيذ مشروعات المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع المحافظة، بما يعكس رؤية الشركة لإقامة شراكة تنموية طويلة الأمد مع جنوب سيناء.

وفي ختام الاجتماع، أهدى محافظ جنوب سيناء درع المحافظة إلى أحمد زهران، تقديرًا لجهود شركة كرم القابضة في دعم مشروعات التنمية المستدامة، وإسهاماتها في تنفيذ مشروع إنتاج وتوزيع الكهرباء بالمنطقة الصناعية بمدينة أبو زنيمة، فضلًا عن مشاركتها في تنفيذ عدد من مشروعات المسؤولية المجتمعية التي تخدم أهالي جنوب سيناء وتدعم جهود التنمية الشاملة بالمحافظة.