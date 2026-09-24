ترقية تاريخية في الكاميرا.. هذا ما نعرفه عن هاتف OnePlus 16 المنتظر

بدأت شركة ون بلس بالكشف تدريجياً عن تفاصيل هاتف ون بلس 16، المقرر الإعلان عنه في الصين خلال شهر أكتوبر. حتى الآن، أكدت الشركة تفاصيل شاشته ومعالجه، وكشف أحدث إعلان تشويقي لها عن مواصفات الكاميرا وأنماط التصوير الاحترافية. يشير هذا إلى أن ون بلس 16 قد يمثل ترقية ملحوظة عن ون بلس 15 من حيث إمكانيات التصوير.



مواصفات هاتف OnePlus 16



سيأتي هاتف OnePlus 16 بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مزودة بمستشعر كبير بحجم 1/1.4 بوصة وفتحة عدسة f/1.6. وسيُضاف إليها كاميرا تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل بتقنية المنظار، توفر تقريبًا بصريًا 3x وتقريبًا بدون فقدان جودة الصورة 6x، بينما ستعمل كاميرا أخرى بدقة 50 ميجابكسل ككاميرا فائقة الاتساع بزاوية رؤية 116 درجة. كما ستستخدم الكاميرا الأمامية مستشعرًا بدقة 50 ميجابكسل مع خاصية التركيز التلقائي.

يمثل هذا تغييراً ملحوظاً عن هاتف OnePlus 15 ، الذي يستخدم كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل. ويمنح الانتقال إلى مستشعر رئيسي أكبر بكثير بدقة 200 ميجابكسل هاتف OnePlus 16 نهجاً مختلفاً في تصميم المكونات، بينما تضيف الشركة أيضاً خيارات تصوير جديدة مصممة لمنح المستخدمين تحكماً أكبر في الصورة النهائية.

مواصفات التصوير في هاتف OnePlus 16

أكدت شركة ون بلس إضافة ثلاثة أوضاع تصوير جديدة للهاتف. صُمم الوضع الرئيسي لإنتاج مظهر سينمائي مع عرض إضاءة طبيعية أكثر، بينما يركز وضع البكسل العالي على أقصى قدر من التفاصيل والوضوح.

ظهر هاتف OnePlus 16 مؤخرًا على منصة AnTuTu محققًا 5,384,433 نقطة. تضمنت المواصفات المختبرة معالج Snapdragon 8 Elite Extreme من الجيل السادس، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X، ووحدة تخزين داخلية بسعة 1 تيرابايت من نوع UFS 4.1، ونظام تشغيل ColorOS 17 المبني على نظام Android 17، وقد رصد الاختبار معدل تحديث للشاشة يبلغ 185 هرتز.

تشير المعلومات الحالية إلى أن سعة البطارية ستصل إلى 9000 مللي أمبير/ساعة ويدعم الشحن السلكي بقدرة 100 واط.، مما سيحافظ على ميزة الشحن اللاسلكي الموجودة في سابقه مع توفير سعة بطارية أكبر بكثير.

بفضل مكونات الكاميرا المطورة، وأنماط التصوير الجديدة، والمعالج عالي الأداء، والبطارية الأكبر حجماً، يبدو هاتف OnePlus 16 بمثابة خطوة كبيرة للأمام مقارنةً بهاتف OnePlus 15. ومن المتوقع أن يُطرح الهاتف لأول مرة في الصين في أكتوبر، بينما لم يتم تأكيد تفاصيل توفره في الأسواق الأخرى بعد.