تفاصيل جديدة في واقعة فصل 4 طالبات بالمدرسة الرياضية بالفيوم لمدة عام

كشفت تفاصيل جديدة في واقعة فصل 4 طالبات بالمدرسة الرياضية للبنات بمحافظة الفيوم لمدة عام دراسي كامل بقرار من الدكتور وائل عبدالباري هراس وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم عقب انتهاء التحقيقات التي أجرتها الشئون القانونية العاجلة بالمديرية.



تفاصيل الواقعة

وتبين من التحقيقات أن الطالبات ارتكبن مخالفة تمثلت في جذب إحدى المعلمات من ملابسها داخل الفصل وتصوير الواقعة في مشهد اعتبرته التحقيقات مخالفا للقيم التربوية واللوائح المنظمة للعملية التعليمية وأوضحت التحقيقات أن الواقعة جرت بهدف تصوير مقطع فيديو ونشره عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق انتشار والوصول إلى التريند.



قرار الفصل

وجاء قرار فصل الطالبات الأربع لمدة عام دراسي كامل بناء على ما انتهت إليه التحقيقات التي أجرتها الشئون القانونية العاجلة بالمديرية عقب فحص الواقعة والاستماع إلى أطرافها واتخاذ الإجراءات المقررة وفقا للوائح المنظمة للانضباط المدرسي وأكدت الإجراءات المتخذة في الواقعة الالتزام باللوائح المنظمة للعملية التعليمية والتعامل مع المخالفات داخل المدارس وفقا للقواعد المحددة للانضباط المدرسي.