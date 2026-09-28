دون إصابات.. اندلاع حريق في حوش يسفر عن نفوق 4 مواشي بقنا



شهدت إحدى المناطق التابعة لمركز أبوتشت، شمال قنا، نشوب حريق داخل حوش ملحق بأحد المنازل، ما أسفر عن نفوق 4 رؤوس من الماشية، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا يفيد باندلاع حريق داخل حوش منزل بدائرة مركز أبوتشت، وعلى الفور جرى الدفع بقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ للتعامل مع النيران.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المنازل والأماكن المجاورة، وسط اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع.

وأسفر الحريق عن نفوق 4 رؤوس ماشية، فضلًا عن وجود تلفيات مادية بالحوش والمنزل، بينما لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع النيران.

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

