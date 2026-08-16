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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يوقع بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية لتطوير 5 مناطق بالمحافظة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
همت الحسينى

 وقع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، اليوم، بروتوكول تعاون بين المحافظة والصندوق، يهدف إلى تطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق بالمحافظة.

جاء توقيع البروتوكول بحضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، والمهندس هيثم همام رئيس الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ المشروعات، والمهندس أسامة إسماعيل مدير عام إقليم الدلتا لمتابعة تنفيذ المشروعات، والمهندسة نهاد البلتاجي مدير وحدة التنمية الحضرية، والمحاسب محمد عبد الباقي مدير الشؤون المالية والإدارية،  محمد أمين رئيس حي غرب، والدكتور وائل عابد رئيس حي شرق المنصورة،  ياسر الغريب مدير عام الشؤون القانونية،  محمد جلال مدير عام إدارة الأملاك، والمهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات والصيانة، وتم خلال التوقيع الاتفاق على آليات تنفيذ المشروعات المخطط لها، التي تستهدف الارتقاء بالبنية التحتية وتوفير حياة كريمة للمواطنين في المناطق المستهدفة.

وأكد “ مرزوق ”أن هذا البروتوكول يأتي تتويجا لجهود متواصلة بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية، مشيرًا إلى أن التطوير سيشمل إنشاء شبكات مرافق متطورة، ورصف الطرق، وتحسين المظهر الحضاري للمناطق المستهدفة، وأضاف أن هذه المشروعات تعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

وأوضح محافظ الدقهلية أن المحافظة تمتلك مناطق واعدة تصلح لإقامة مشروعات سكنية وتجارية واستثمارية، من شأنها توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحقيق تنمية حضرية في إطار حسن استغلال أراضي الدولة وتعظيم الاستفادة منها، وتطوير البنية التحتية للمناطق المستهدفة، بما يحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

و أشاد المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بالتعاون المثمر مع محافظة الدقهلية، 

وعقب توقيع البروتوكول تابع محافظ الدقهلية، ومدير صندوق التنمية الحضرية، والحضور، عرضا للمناطق المقترح تطويرها واستعراض أنسب سبل التطوير التي تعظم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتلك المناطق والتي تشمل الحملة الميكانيكية للمحافظة، منطقة مساكن المجزر القديم، مساكن مشعل، مساكن المرور، الحسينية، وذلك لبحث سبل الاستفادة من تلك المناطق لخدمة المواطنين.

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