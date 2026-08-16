القبض على لص سرق حقيبة مسنة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله صاحب الحساب من قيام قائد مركبة "توك توك" بسرقة حقيبة والدته بإسلوب الخطف حال سيرها بأحد الشوارع بالدقهلية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 / الجارى تبلغ لمركز شرطة منية النصر من والدة القائم على النشر "المجنى عليها" (مقيمة بدائرة المركز)، بتضررها من قائد مركبة "توك توك" لقيامه بسرقة حقيبة تحتوى على مبلغ مالى وهاتف محمول "بإسلوب الخطف" حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة المركز .





أمكن تحديد وضبط (مركبة التوك توك "الظاهرة بمقطع الفيديو") وقائدها (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة ميت سلسيل) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتخلصه من الحقيبة بإلقائها بأحد المصارف المائية ، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه ، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى على متطلباته الشخصية .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





