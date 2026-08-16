تضامن الغربية: تدشين معرض لتوزيع الأثاث المنزلى بالمجان على أهالينا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية اليوم، الأحد، عن نجاح جمعية الأورمان فى تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلى مجانًا بمركز قطور، وذلك لدعم أهالي قرى كوم علي وشبرانباص وعذب الإبياري والعتوة البحرية والعتوة القبلية بمركز قطور.

توجيهات تضامن الغربية

جاء ذلك تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي بالغربية.

وأكد العميد الدكتور عصام عبد الله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم المعرض جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود لتقديم أوجه الخدمات والدعم للفئات الأكثر احتياجاً، والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتوفير الحياة الكريمة لهم، وليجسّد اهتمام الدولة بالاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية بما يضمن لهم مستقبلاً أفضل.

تحرك تنفيذي عاجل

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المعرض شارك فى تنظيمه أكثر من 20 متطوعا، وقدم المعرض أجهزة منزلية معمرة “أنتريهات، صالونات، بوتاجازات، ثلاجات، غسالات أتوماتيك، سجاد، غرف نوم، مكاتب، مراتب، مفروشات” وغيرها من الأجهزة المعمرة، والتى تكفى لتلبية احتياجات أكثر من 85 أسرة.



وأشار شعبان إلى أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى الغربية تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة، ووجد أن هذه الأسر تفتقر إلى فرص عمل، وأن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.

رفع كفاءة الخدمات

اختُتمت الفعالية بتوزيع الأثاث المنزلى وسط أجواء مبهجة رسمت البسمة على وجوه الأسر غير القادرة، في مشهد يعكس تكامل جهود الدولة ومؤسساتها لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز العدالة الاجتماعية.