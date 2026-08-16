بسبب خلاف على منزل.. الإعدام لـ 4 أشقاء قتلوا سيدة وحاولوا قتل زوجها

قضت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار محمد أحمد شعبان أحمد، وعضوية المستشارين رامي منصور عباس أحمد، ومحمد حسين أحمد عامر، بمعاقبة 4 متهمين بالإعدام شنقًا، لاتهامهم بقتل سيدة والشروع في قتل زوجها، على خلفية حصول المجني عليهما على قرار تمكين من عقار كان محل نزاع بين الطرفين.

أرواق القضية تكشف الجريمة

وكشفت أوراق القضية، التي أحالتها النيابة العامة إلى محكمة جنايات المنصورة، أن المتهمين هم كل من: حمادة عبد العزيز السيد عبد العزيز العال، وعلي عبد العزيز السيد عبد العزيز العال، ووائل عبد العزيز السيد عبد العزيز ، والسيد عبد العزيز السيد عبد العزيز ، وقد ارتكبوا جرائمهم بدائرة مركز نبروه بمحافظة الدقهلية.

أمر إحالة المتهمين

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قتلوا المجني عليها رشا محمود فرحات، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلها، إثر ما وقر في نفوسهم من كراهية وضغينة، بسبب حصول زوجها على قرار بالتمكين من عقار كان محل نزاع بين الطرفين.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء وأدوات، وتوجهوا إلى مسكن المجني عليهما، وقاموا بقطع التيار الكهربائي عن المسكن، ثم تسللوا إليه من شرفته مستترين بظلام الليل، وما إن ظفروا بالمجني عليها حتى انهالوا عليها ضربًا مستخدمين الأسلحة والأدوات التي أعدوها، قاصدين إزهاق روحها، حتى فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

ولم يكتف المتهمون بذلك، وفقًا لأمر الإحالة، بل قاموا بإلقاء جثمان المجني عليها من أعلى شرفة المسكن، في مشهد اتسم بالقسوة والوحشية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما شرع المتهمون في قتل المجني عليه السيد إبراهيم عبد العزيز عبد العال، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء وأدوات، ونفذوا بحقه الأفعال سالفة البيان، فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقارير الطبية، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، إلا أن جريمتهم خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت التحقيقات كذلك عن إتلاف المتهمين عمدًا أحد خطوط الكهرباء المملوكة لمجلس مدينة نبروه، وذلك بقطع وإتلاف التوصيلات والأسلاك الموصلة بين أعمدة الإنارة، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي، وفقًا لما ثبت بالتحقيقات.

كما اتهموا بدخول عقار في حيازة المجني عليه السيد إبراهيم عبد العزيز عبد العال بالقوة، وكان ذلك بقصد ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة.

وأحرز المتهمون بغير مسوغ قانوني أسلحة بيضاء وأدوات، شملت سكينًا وشومًا وخطافًا، وذلك على النحو المبين بأوراق القضية.

وبعد تداول القضية أمام محكمة جنايات المنصورة وسماع المرافعات ومطالعة أوراقها، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بإعدام المتهمين الأربعة شنقًا.