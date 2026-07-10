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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى أبو زهرة: كأس العالم رحلة استثنائية ستبقى محفورة في الذاكرة

منتخب مصر
منتخب مصر
يمنى عبد الظاهر
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، سعادته بالعودة إلى مصر عقب انتهاء رحلة منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، معربًا عن امتنانه لكل من دعم المنتخب طوال مشواره في البطولة.

وكتب أبو زهرة عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "قبل أسابيع كنت أغادر مصر أحمل الحلم، واليوم أعود إليها أحمل الذكريات… كانت رحلة استثنائية في كأس العالم، مليئة بالمشاعر والدروس واللحظات التي ستبقى محفورة في الذاكرة."

وأضاف: "ورغم جمال التجربة، يبقى للوطن شعور لا يشبه أي مكان آخر. لا شيء يضاهي لحظة العودة إلى مصر، إلى الأهل والأصدقاء، وإلى الأرض الطيبة التي يبدأ منها كل حلم وينتهي إليها كل شوق."

واختتم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رسالته قائلًا: "سعيد بالعودة إلى بلدي… وممتن لكل من شاركنا هذه الرحلة بالدعاء والدعم والمحبة. الحمد لله على كل ما مضى، وما هو قادم بإذن الله سيكون أجمل".

مصطفى أبو زهرة منتخب مصر بطولة كأس العالم 2026 عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة

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