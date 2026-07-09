أشرف محمود: ما حدث لمنتخب مصر كشف حجم الجدل حول التحكيم في كأس العالم

أكد الكاتب الصحفي والناقد الرياضي أشرف محمود، أن ما شهدته بطولة كأس العالم أثار جدلًا واسعًا بشأن أداء التحكيم، مشيرا إلى أن ما حدث لمنتخب مصر جعل العالم يتحدث عن وجود أزمات داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال محمود، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو انتقد القرارات التحكيمية، معتبرًا أن منتخب مصر حُرم من الفوز.

وأشار إلى أن هناك تساؤلات أُثيرت حول عدم اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في بعض الحالات التحكيمية التي شهدتها المباراة، لا سيما بعد إلغاء هدف للمنتخب المصري.

وربط محمود بين ما جرى في البطولة وعدة عوامل، من بينها المراهنات ومواقف سياسية لرئيس الأرجنتين، معتبرًا أن تلك الأمور أثارت العديد من علامات الاستفهام، وفق تعبيره.

بعد ما حدث لمنتخب مصر

وأكد أن عددًا كبيرًا من الجماهير أكدوا أنهم قد يتوقفون عن متابعة منافسات كأس العالم بعد ما حدث لمنتخب مصر.