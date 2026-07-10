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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كلوب يكشف كواليس اقتراب مبابي من ليفربول

مبابي
مبابي
رباب الهواري
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كشف المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لنادي ليفربول، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بمحاولة ناديه السابقة للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، عندما كان لاعبًا في صفوف موناكو، مؤكدًا أن الصفقة كانت قريبة للغاية قبل أن يقرر اللاعب الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وأوضح كلوب، خلال حديثه في إحدى القنوات الألمانية، أن إدارة ليفربول رتبت اجتماعًا سريًا مع مبابي وأفراد أسرته من أجل إقناع اللاعب بالانضمام إلى الفريق. 

وأشار إلى أن اللقاء جرى على متن طائرة خاصة، وظلت الطائرة تحلق في الأجواء طوال فترة المفاوضات، وذلك للحفاظ على سرية الاجتماع ومنع تسريب أي تفاصيل تتعلق بالمحادثات.

وأكد كلوب أن التعاقد مع مبابي كان سيمثل أكبر استثمار مالي في تاريخ النادي آنذاك، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف كانت تبذل جهودًا كبيرة للوصول إلى اتفاق نهائي، إلا أن الصفقة لم تكتمل في اللحظات الأخيرة، لتظل واحدة من أبرز الصفقات التي كانت قريبة من الحدوث لكنها لم تر النور.

وأشار المدرب الألماني إلى أن مبابي فضّل في النهاية خوض تجربة جديدة مع باريس سان جيرمان، وهو القرار الذي أنهى آمال ليفربول في التعاقد مع أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية خلال تلك الفترة.

وأثبتت السنوات التالية صحة التوقعات بشأن إمكانات مبابي، بعدما تحول إلى أحد أفضل لاعبي العالم، وحقق العديد من الإنجازات على المستويين المحلي والدولي، ليصبح من أبرز نجوم المنتخب الفرنسي وأحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في كرة القدم الحديثة.

واختتم كلوب حديثه بالتأكيد أن هذه الصفقة ستظل من أكثر الملفات التي يتذكرها خلال مسيرته مع ليفربول، لأنها كانت قريبة للغاية من الاكتمال، إلا أن رغبة اللاعب في الانتقال إلى باريس سان جيرمان كانت العامل الحاسم، لتبقى واحدة من أشهر الصفقات التي لم تكتمل في تاريخ النادي الإنجليزي.

مبابي ريال مدريد ليفربول اخبار الرياضة

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