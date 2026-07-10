المدير الرياضي لدينامو زغرب: الأهلي أرسل عرضا رسميا لضم بقرار.. ولكن

أكد داريو داباك، المدير الرياضي لدينامو زغرب الكرواتي، أن ناديه تلقى عرضًا رسميًا بالفعل من النادي الأهلي المصري لشراء عقد المهاجم الجزائري منصف بقرار خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال داريو داباك عبر برنامج مودرن سبورتس الذي يبث عبر قناة Modern Mti الفضائية: بالفعل وصلنا عرضًا رسميًا من النادي الأهلي للتعاقد مع منصف بُقرار ولكنه ليس كافيا لنا.

وأضاف: نقدر الأهلي ونعلم أنه نادي عريق ولكن بقرار أفضل مهاجم أجنبي في الدوري الكرواتي ويمتلك قدرات هائلة.



وأكمل: في حال عدم توافر عرض مناسب لن نوافق على رحيله وسيبقى هنا داخل النادي.