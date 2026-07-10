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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: الأهلي يضم جناح أجنبي في هذه الحالة

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمد علي بن رمضان لاعب النادي الأهلي سيخضع للتقييم من جانب الحسين عموتة، مشيرًا إلى أنه حال رحيل اللاعب التونسي سيتجه الأهلي لضم جناح يمين يجيد اللعب بقدمه اليسرى.

وقال عبر برنامج مودرن سبورتس الذي يبث عبر قناة Modern Mti الفضائية: في كل الأحوال، الأهلي يبحث عن جناح يمين يلعب بقدمه اليسرى، والأمر متوقف على رحيل بن رمضان.

وأضاف: نسبة رحيل محمد علي بن رمضان كبيرة حتى الآن، والمفاوضات لم تُغلق مع الشمال القطري بشأن التعاقد معه.

وأوضح: إياد العسقلاني المحترف في روسيا كان من ضمن الأسماء المعروضة، لكن لم يحدث أي مفاوضات للتعاقد معه من جانب إدارة الكرة بالنادي الأهلي.

الإعلامي أمير هشام محمد علي بن رمضان الحسين عموتة الأهلي الشمال القطري روسيا إياد العسقلاني

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