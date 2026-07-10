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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هندسة القاهرة:الطلاب المصريين قادرين على المنافسة في تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة

السيارات
السيارات
البهى عمرو
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد الدكتور محمد شوقي عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، أن نجاح فريق من طلاب الكلية في أن يصبح أول فريق مصري وعربي وأفريقي يجتاز الفحص الفني في مسابقة عالمية للسيارات ذاتية القيادة يمثل إنجازًا علميًا يعكس قدرة الشباب المصري على المنافسة في المجالات التكنولوجية المتقدمة، رغم محدودية الإمكانات مقارنة بالشركات العالمية.

وأوضح شوقي، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن المسابقة تقوم على تصميم سيارة تقطع أكبر مسافة بأقل استهلاك للطاقة، مشيرًا إلى أنها تطورت لتشمل أنواعًا متعددة من الوقود، من بينها البطاريات الكهربائية وخلايا الوقود الهيدروجينية، إضافة إلى فئة السيارات ذاتية القيادة، كما أن الفريق المصري نجح في اجتياز جميع الاختبارات الميكانيكية والكهربائية واختبارات السلامة الخاصة بسيارة تعمل بالبطاريات الكهربائية وقادرة على القيادة الذاتية بأمان.

وأشار إلى أن المشروع لا يستهدف إنتاج سيارة تجارية في الوقت الحالي، وإنما يركز على تأهيل الطلاب واكتسابهم خبرات عملية في مجالات الذكاء الاصطناعي والهندسة والأنظمة الذكية، مؤكدًا أن هذه التجارب تساهم في إعداد جيل قادر على تطوير تقنيات جديدة وتقديم حلول يمكن أن تستفيد منها كبرى شركات صناعة السيارات مستقبلًا.

السيارات هندسة القاهرة مسابقة عالمية للسيارات

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