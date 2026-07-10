كوريا الجنوبية: فقدان شخص وتضرر أكثر من 400 منشأة بسبب الأمطار الغزيرة

أفادت السلطات الكورية الجنوبية اليوم /الجمعة/ بفقدان شخص وتضرر أكثر من 400 منشأة بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت وسط البلاد ومناطق أخرى على مدار اليومين الماضيين.

وذكر المقر المركزي لتدابير مكافحة الكوارث والسلامة - وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) - أن رجلا في السبعينيات من عمره فُقد صباح اليوم بعد أن جرفه سيل عارم ناجم عن الهطول الغزير للأمطار في مدينة "يونغجو" الواقعة في مقاطعة "جيونجسانج الشمالية".

وأشار المقر إلى أن الأمطار الغزيرة أدت أيضا إلى تضرر إجمالي 453 منشاة، كما اضطر 758 شخصا في سبع مدن ومقاطعات رئيسية و25 مدينة صغيرة وبلدية إلى الإجلاء لمراكز إيواء مؤقتة.

وتم الإبلاغ عن وقوع انهيارات أرضية في خمس مناطق، من بينها منطقة "أوكتشون" الواقعة في مقاطعة " تشنجتشونج الشمالية"، ومنطقة "يونج وول" الكائنة في مقاطعة "جانجوون"، ولكن دون أن تسبب هذه الانهيارات في سقوط ضحايا.