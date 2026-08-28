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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

4 وفيات و57 مصابًا.. ارتفاع حصيلة حادث تصادم أتوبيس ونقل بمحور الضبعة

حادث مطروح
حادث مطروح
ايمن محمود

ارتفعت حصيلة حادث التصادم الذي شهده طريق محور الضبعة – روض الفرج، عند الكيلو 10، إلى 4 حالات وفاة و57 مصابًا.

بلاغ بالحادث 

وكانت غرفة عمليات الطوارئ قد تلقت بلاغًا بوقوع تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل، وعلى الفور جرى الدفع بـ13 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، للتعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة.

وتنوعت الإصابات بين حالات تستدعي الفحص والعلاج، فيما جرى نقل المتوفين إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتكثف الأجهزة المختصة جهودها للوقوف على الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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