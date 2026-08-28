بعد تهديدات موسكو .. البحرية البريطانية تكشف عن رعبها من الغواصات الروسية

حذر قائد البحرية الملكية البريطانية غوين جينكينز من أن روسيا تمتلك غواصات ذات قدرة قتالية عالية جدا وبرنامجا بحثيا متقدما.

وأشار في تصريحات له إلى أن الغواصات الروسية يمكنها أن تسبب أضرارا جسيمة للبنية التحتية الحيوية تحت الماء للمملكة المتحدة.

وفي وقت لاحق ؛ جددت موسكو تحذيراتها للندن من أن الرد الروسي قد يطال "أي مواقع أو معدات عسكرية بريطانية في أوكرانيا وخارجها"، مؤكدة أن الضالعين بجرائم الحرب ضد المدنيين الروس "سينالون عقابهم العادل".



ودعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي المواطنين البريطانيين إلى إدراك العواقب الوخيمة لسياسات حكومتهم، محذّرة من أن الاستمرار في دعم كييف عسكريا قد يُدخل بلادهم في مواجهة مباشرة مع روسيا.



وأشارت إلى أن بريطانيا لم تكتفِ بتزويد أوكرانيا بصواريخ "ستورم شادو" المجنحة، بل تجاوزت ذلك إلى نقل البيانات التكنولوجية اللازمة لتجميع هذه الصواريخ، في "تصعيد خطير".



وأشارت إلى تقرير صحيفة "لو فيغارو" مؤخرا نقلا عن شركة "سافران" كشف أن الشركة تعمل منذ أكثر من عام على تزويد صاروخ "فلامينغو" المجنح الأوكراني-البريطاني بأنظمة توجيه ومعدات ملاحية تمكنه من شن ضربات ضد روسيا.