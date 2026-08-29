اليوم.. انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم "السبت"، انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية، والحد من انتشار الأمراض الوبائية، وتعزيز الأمن الغذائي.

وأعلن الدكتور رمضان توفيق، مدير مديرية الطب البيطري، عن انتشار جميع لجان الوحدات البيطرية على مستوى المحافظة، لتقديم خدمات التحصين للماشية داخل القرى والعزب التابعة لها، والتيسير على المربين للوصول إلى الخدمات البيطرية اللازمة.

وناشدت مديرية الطب البيطري جميع المربين سرعة الاستجابة للحملة، وتقديم حيواناتهم للتحصين، مؤكدة أن الوقاية خير من العلاج، وأن التحصين يمثل أحد أهم الإجراءات الوقائية للحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية.

وأكدت المديرية أن تنفيذ الحملة يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالثروة الحيوانية، ودعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ذي الأصل الحيواني، بما يتوافق مع مستهدفات خطة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».