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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خماسية برشلونة وسداسية سان جيرمان.. نتائج مثيرة في افتتاح دوري أبطال أوروبا

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

شهدت منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2026-2027، مساء الأربعاء، إقامة عدد من المباريات القوية والمثيرة، التي شهدت انتصارات كبيرة وأخرى صعبة، في بداية مشوار الأندية الأوروبية نحو المنافسة على اللقب القاري.

آرسنال يخطف فوزًا ثمينًا من نابولي

حقق فريق آرسنال الإنجليزي فوزًا صعبًا على حساب مضيفه نابولي الإيطالي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب «دييجو أرماندو مارادونا»، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح الفريق الإنجليزي في حسم المواجهة لصالحه رغم صعوبة اللقاء، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشواره الأوروبي، ويمنح نفسه أفضلية معنوية كبيرة في بداية المنافسات.

وجاء انتصار آرسنال خارج ملعبه ليؤكد قوة الفريق وقدرته على التعامل مع المباريات الكبرى، خاصة أن المواجهة جاءت أمام نابولي، الذي كان يأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشواره بالبطولة.

في المقابل، تلقى نابولي ضربة قوية بخسارته على ملعبه، بعدما لم يتمكن لاعبوه من استغلال الفرص التي أتيحت لهم خلال أحداث المباراة، ليخرج الفريق الإيطالي من الجولة الافتتاحية دون الحصول على أي نقطة.

باريس سان جيرمان يكتسح سلوفان براتيسلافا

وفي مباراة أخرى، استهل باريس سان جيرمان الفرنسي مشواره في البطولة بانتصار عريض، بعدما اكتسح ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف واحد.

وأقيمت المباراة على ملعب «حديقة الأمراء»، حيث فرض الفريق الفرنسي سيطرته على مجريات اللقاء، ونجح في تسجيل ستة أهداف، مقابل هدف وحيد للفريق الضيف.

ويمنح هذا الانتصار الكبير باريس سان جيرمان دفعة قوية في بداية مشواره الأوروبي، كما يعزز موقفه من حيث فارق الأهداف، في ظل نظام مرحلة الدوري الذي يضع أهمية كبيرة لكل نقطة ولكل هدف.

ليفربول يتجاوز أتلتيكو مدريد في أنفيلد

وحقق ليفربول الإنجليزي فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «أنفيلد»، ضمن الجولة الافتتاحية من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وشهد اللقاء منافسة قوية بين الفريقين، في ظل القيمة الفنية الكبيرة التي يتمتع بها كل منهما، إلا أن ليفربول نجح في النهاية في حسم المواجهة لصالحه، ليبدأ رحلته الأوروبية بثلاث نقاط ثمينة أمام منافس قوي.

برشلونة يضرب فينورد بخماسية

واختتم برشلونة الإسباني سلسلة النتائج القوية بفوز كبير على ضيفه فينورد الهولندي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب «كامب نو».

وقدم الفريق الكتالوني أداءً هجوميًا قويًا خلال اللقاء، وتمكن من تسجيل خمسة أهداف، ليحقق بداية مثالية في مشواره بالبطولة ويحصد ثلاث نقاط مهمة.

وتبرز هذه النتائج قوة المنافسة منذ الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بعدما شهدت المباريات انتصارات خارج الأرض، إلى جانب تفوق عدد من كبار القارة الأوروبية بفوارق تهديفية كبيرة، ما ينذر بموسم قوي ومثير في دوري أبطال أوروبا.

برشلونة دورى ابطال اوروبا ارسنال ليفربول باريس سلن جيرمان

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