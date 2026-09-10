شوبير يدافع عن علي محمود وينتقد عموتة: «اللاعب معملش حاجة خالص»

انتقد الإعلامي أحمد شوبير تصرف حسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، تجاه علي محمود، عقب خروج اللاعب من مباراة المقاولون العرب.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية: “مع خروج علي محمود إمبارح، وطبعًا أنا بتفرج على التلفزيون لحد ما جت لي الفيديوهات بالليل وشفت اللي حصل مع عموتة، كنت متصور في الأول الحقيقة إن علي غلطان، يعني علي عمل حاجة ولا قال كلمة، لأنه كانت في دفعة من الكابتن حسين عموتة لعلي، فبقيت هتجنن: ليه علي تعمل كده وإنت عارف النظام في النادي الأهلي وإنت ولد صغير”.

وتابع: “إلى أن تأكدت بما لا يدع مجالًا للشك إن الولد معملش حاجة خالص خالص خالص، أتقال كلام إنه متحول للتحقيق، على إيه؟! ما هو معملش حاجة علشان يتحول للتحقيق، المدرب شايف إنه طالع زعلان، إنه طالع يعني متضايق، فالولد سلم كده بإيده، هو تعبان يعني، سلم على وائل جمعة كويس، وسلم على الراجل كده من بعيد، فيبدو إن ده أغضب مثلًا عموتة أو حاجة، وارد يعني”.

وأضاف: “لكن حتى لو إنت زعلان منه، لأ، الكلام ده في غرف الملابس! مفيش مشاكل يعني، لكن فكرة إنك تدفع اللعيبة وقدام الناس، عايز تحقق حق، مفيهاش مشكلة يعني، لكن اللاعب معملش حاجة، طالع عادي، لا شاط حاجة، ولا ضرب حاجة، ولا بوز، ولا شتم، ولا عمل ولا أي حاجة! طالع زعلان عادي جدًا يعني، فكابتن عموتة ياخد باله بس من الحاجات دي، لأنه مش في صالح المجموعة كلها”.