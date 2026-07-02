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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد خطاب: هدف غزل المحلة في الموسم الجديد التواجد بين الكبار السبعة

غزل المحلة
غزل المحلة
عبدالله هشام

تحدث أحمد خطاب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، عن استعدادات زعيم الفلاحين للموسم المقبل من بطولة الدوري الممتاز وطموحات الفريق.

وقال أحمد خطاب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية TeN:راض عما قدمته مع غزل المحلة خلال المباريات الأخيرة في الموسم المنصرم، وإنقاذ الفريق من الهبوط. 

وأوضح : الهدف في الموسم الجديد هو التواجد في المجموعة الأولى بين الكبار السبعة "مجموعة المنافسة على اللقب" ، ونسعى للظهور بأفضل صورة ممكنة حتى لا يتعرض الفريق لمعاناة الموسم الماضي.

وأضاف: إدارة نادي غزل المحلة تعمل على تدعيم صفوف الفريق بالعديد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعداداً للموسم الجديد، بالإضافة إلى تجديد عقود بعض لاعبي الفريق للحفاظ على الاستقرار.

الدوري الممتاز أحمد خطاب المحلة نادي غزل المحلة بطولة الدوري

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