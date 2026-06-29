غزل المحلة يتعاقد مع رضا بوبو 3 سنوات

أتمت لجنة التعاقدات بنادي غزل المحلة التعاقد مع اللاعب محمد رضا “بوبو”، لاعب خط وسط فريق مواليد 2009، لمدة 3 سنوات، في إطار توجيهات المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم للحفاظ على المواهب الصاعدة داخل قطاع الناشئين.

ويُعد هذا العقد الاحترافي هو الأول للاعب، بعد ظهوره بمستوى مميز خلال الفترة الماضية، حيث يُعتبر “بوبو” أحد أفضل المواهب الواعدة داخل قطاع الناشئين بالنادي.

ويأتي التعاقد مع اللاعب ضمن استراتيجية غزل المحلة في دعم أبناء النادي، ومنح الفرصة للعناصر المميزة لمواصلة تطورها وتمثيل الفريق الأول في السنوات المقبلة.