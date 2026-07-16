قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تحرك قانوني من مصطفى كامل بعد واقعة فيديو الشرقية المسرب
يورونيوز: كوشنر يدعو إلى تغيير جذري لآلية توزيع المساعدات في غزة
تأييد حبس متهمين 10 سنوات لاستيلائهما على عقارين من وقف شريف باشا الكبير
لقاء في توقيت حاسم.. رسائل عربية لمواجهة مخطط ابتلاع الضفة
الأرجنتين تحتج على عبور سفينة حربية بريطانية مياهها الإقليمية.. ولندن تنفي المخالفة
الأزهر يدين جريمة الطعن البشعة لمسلم في ولاية يوتا الأمريكية
الأرجنتين تخالف قوانين الفيفا عقب مباراة إنجلترا .. ماذا حدث؟
كيفية التوبة إلى الله من جميع الذنوب.. خالد الجندي يوضح الشروط
موعد إجازة المولد النبوي الشريف.. والإجازات المتبقية حتى نهاية 2026
لماذا يفقد بعض الأشخاص الوزن بسهولة بينما يعاني آخرون؟.. أعرف الأسباب الخفية
تهديدات مدى الحياة.. الشاباك والموساد يفرضان حماية دائمة لنتنياهو وزوجته وأبنائه
شوبير يكشف عن صفقة جديدة للنادي الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| ون بلس تشوّق لهاتفها الجديد N6x و سامسونج تطلق تقنية جديدة تنهي مشكلة "طيّة الشاشة"!

أحدث أخبار التكنولوجيا
أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

سامسونج تفعلها مجددا.. تسريبات حية لـ Galaxy Tab S12 Ultra تكشف سر الشاشة

تلقى عشاق سامسونج الذين كانوا يأملون في تغييرات جذرية في سلسلة الأجهزة اللوحية الرائدة القادمة خيبة أمل. تشير التسريبات الجديدة حول جهاز Galaxy Tab S12 Ultra إلى أن إحدى أكثر التحسينات المطلوبة، وهي كاميرا السيلفي ذات الثقب الأنيق، لن تكون موجودة هذه

 المرة

كشفت صورة حية حديثة من قواعد بيانات شهادات هيئة السلامة الكورية عن أوضح صورة حتى الآن للواجهة الأمامية لجهاز Tab S12 Ultra. 

بطارية تفوق الخيال.. ون بلس تشوّق لهاتفها الجديد N6x

لا تضيع شركة ون بلس أي وقت في توسيع نطاق سلسلة هواتفها الجديدة فائقة التوفير من سلسلة N، فبعد أسابيع قليلة من إطلاق هاتف N6، شوّقت الشركة بالفعل لهاتف N6x القادم ، ما يشير إلى هاتف آخر بأسعار معقولة يستهدف المشترين الذين يرغبون في أداء يومي قوي دون إنفاق الكثير.

ضربة استباقية من سامسونج.. تقنية جديدة تنهي مشكلة "طيّة الشاشة"!

كشفت سامسونج عن نهج جديد لتحسين وتقوية الشاشات المعقدة للهواتف القابلة للطي .

فقبل أسبوع واحد فقط من عرضها لأحدث أجهزة جالاكسي في حدث Galaxy Unpacked أعلنت مجموعة سامسونج الكورية العملاقة للتكنولوجيا عن تقنية "سامسونج فليكس تيتانيوم". وتقول سامسونج إن هذا التصميم، الذي يستند إلى "سبعة أجيال من الابتكار والخبرة الهندسية في مجال الأجهزة القابلة للطي"، سيوفر شاشة قابلة للطي أكثر متانة مع طيات أقل وضوحًا، كما أنه يستهلك طاقة أقل بكثير.

هاتف جديد من نوبيا ينجز مهامك بدلاً منك

بدأت العلامة التجارية الفرعية لشركة ZTE بالترويج لهاتفها الرائد القادم، واصفةً إياه بأنه أول هاتف ذكي في العالم مزود بذكاء اصطناعي  و يعد من المقرر أن يظهر الهاتف لأول مرة رسميًا في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي (WAIC 2026) في شنغهاي في الفترة من 17 إلى 20 يوليو.

نسيت رمز قفل الآيفون؟ .. الحل السحري لفتحه في دقائق 

بما قمت مؤخرًا بتغيير رمز المرور الخاص بجهاز iPhone الخاص بك لتأمين معلوماتك، ولكنك الآن لا تستطيعين تذكر الرمز الجديد وتجد نفسك مقفلاً على هاتفك. وبقدر ما قد يكون الأمر محبطًا أن يكون لديك جهاز iPhone معطل ، فتأكد من وجود العديد من النصائح والحيل الخاصة بجهاز iPhone والتي يمكن أن تساعدك في العودة إلى وضع التشغيل إليك كيفية فتح قفل iPhone بدون رمز المرور

أحدث التقنيات أحدث أخبار أخبار التكنولوجيا أحدث أخبار التكنولوجيا أخبارًا وتقارير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

عداد الكهرباء

بزيادة 44 قرشًا وتطبّق بأثر رجعي .. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء علي هذه الأماكن

وزير التربية والتعليم

التعليم للمعلمين : ترقبوا خبراً ساراً طال انتظاره

وزير التربية والتعليم

عقود ثابتة لمعلمي الحصة وتعديل الأساسي على 2026 | أمنيات المدرسين بشأن "خبر التعليم السار"

سعر الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه.. تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

شحن عداد الكهرباء

الكهرباء لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع : احذروا فخ كروت الشحن المعدلة

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

انجلترا وفرنسا

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

دعم نقدي

دعم نقدي للأسر الفقيرة في 5 حالات.. ماذا يقول قانون الضمان الاجتماعي؟

غادة عامر

غادة عامر: الاستثمار في التعليم والبحث العلمي هو الطريق لبناء دول تنافس عالميا

النائب عادل مأمون عتمان

برلماني: صناعة العسل في الغربية نموذج ناجح للتكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة

بالصور

لماذا يفقد بعض الأشخاص الوزن بسهولة بينما يعاني آخرون؟.. أعرف الأسباب الخفية

أسباب خفية وراء خسارة البعض للوزن اكثر من الآخرين
أسباب خفية وراء خسارة البعض للوزن اكثر من الآخرين
أسباب خفية وراء خسارة البعض للوزن اكثر من الآخرين

تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بكافة مراكز ومدن وأحياء الشرقية

رش الناموس
رش الناموس
رش الناموس

التقديم السبت المقبل.. شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية
شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية
شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية

توقيع اتفاقيات.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته إلى تركيا

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

صورة من الزيارة

توقيع اتفاقيات.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته إلى تركيا

البن المغشوش

لا تنخدع بالعبوة.. علامات تكشف البن المغشوش قبل الشراء

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو الممثل الأمريكي.. فيديوهات تثير الجدل

طبيب منتخب السنغال

وثائق رسمية تكشف التخصص الحقيقي لطبيب منتخب السنغال بالمونديال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد