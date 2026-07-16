أخبار التكنولوجيا| ون بلس تشوّق لهاتفها الجديد N6x و سامسونج تطلق تقنية جديدة تنهي مشكلة "طيّة الشاشة"!

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

سامسونج تفعلها مجددا.. تسريبات حية لـ Galaxy Tab S12 Ultra تكشف سر الشاشة

تلقى عشاق سامسونج الذين كانوا يأملون في تغييرات جذرية في سلسلة الأجهزة اللوحية الرائدة القادمة خيبة أمل. تشير التسريبات الجديدة حول جهاز Galaxy Tab S12 Ultra إلى أن إحدى أكثر التحسينات المطلوبة، وهي كاميرا السيلفي ذات الثقب الأنيق، لن تكون موجودة هذه

المرة

كشفت صورة حية حديثة من قواعد بيانات شهادات هيئة السلامة الكورية عن أوضح صورة حتى الآن للواجهة الأمامية لجهاز Tab S12 Ultra.

بطارية تفوق الخيال.. ون بلس تشوّق لهاتفها الجديد N6x

لا تضيع شركة ون بلس أي وقت في توسيع نطاق سلسلة هواتفها الجديدة فائقة التوفير من سلسلة N، فبعد أسابيع قليلة من إطلاق هاتف N6، شوّقت الشركة بالفعل لهاتف N6x القادم ، ما يشير إلى هاتف آخر بأسعار معقولة يستهدف المشترين الذين يرغبون في أداء يومي قوي دون إنفاق الكثير.

ضربة استباقية من سامسونج.. تقنية جديدة تنهي مشكلة "طيّة الشاشة"!

كشفت سامسونج عن نهج جديد لتحسين وتقوية الشاشات المعقدة للهواتف القابلة للطي .

فقبل أسبوع واحد فقط من عرضها لأحدث أجهزة جالاكسي في حدث Galaxy Unpacked أعلنت مجموعة سامسونج الكورية العملاقة للتكنولوجيا عن تقنية "سامسونج فليكس تيتانيوم". وتقول سامسونج إن هذا التصميم، الذي يستند إلى "سبعة أجيال من الابتكار والخبرة الهندسية في مجال الأجهزة القابلة للطي"، سيوفر شاشة قابلة للطي أكثر متانة مع طيات أقل وضوحًا، كما أنه يستهلك طاقة أقل بكثير.

هاتف جديد من نوبيا ينجز مهامك بدلاً منك

بدأت العلامة التجارية الفرعية لشركة ZTE بالترويج لهاتفها الرائد القادم، واصفةً إياه بأنه أول هاتف ذكي في العالم مزود بذكاء اصطناعي و يعد من المقرر أن يظهر الهاتف لأول مرة رسميًا في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي (WAIC 2026) في شنغهاي في الفترة من 17 إلى 20 يوليو.

نسيت رمز قفل الآيفون؟ .. الحل السحري لفتحه في دقائق

بما قمت مؤخرًا بتغيير رمز المرور الخاص بجهاز iPhone الخاص بك لتأمين معلوماتك، ولكنك الآن لا تستطيعين تذكر الرمز الجديد وتجد نفسك مقفلاً على هاتفك. وبقدر ما قد يكون الأمر محبطًا أن يكون لديك جهاز iPhone معطل ، فتأكد من وجود العديد من النصائح والحيل الخاصة بجهاز iPhone والتي يمكن أن تساعدك في العودة إلى وضع التشغيل إليك كيفية فتح قفل iPhone بدون رمز المرور