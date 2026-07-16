قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي: تأهل الأرجنتين لنهائي المونديال «مُستحق».. وما حدث أمام إنجلترا يُنصف حسام حسن
تقديم الصف الأول الثانوي .. الخطوات والأوراق الرسمية المطلوبة
حريق ضخم يقتل 11 طفلا في الجزائر ويصيب 19 آخرين
انخفاض جديد.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس 16 يوليو
وفاة طالبة بالثانوية العامة في بنها متأثرة بإصابتها في حادث داخل نفق الإشارة
26 يوليو .. بدء تسليم وحدات مشروع «جنة» بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة
تراجع مخزونات النفط الأمريكية يُعيد التركيز على قوة الطلب في الأسواق
بعد 16 عامًا من الغياب.. صاحب مشهد «أنا اللي أكلت الجبنة» يستغيث: «ساعدوني أنا شغال في المعمار»
الدواجن تواصل الهبوط.. الكيلو يعود إلى 65 جنيهًا والبيض يحافظ على استقراره
إصابة ملاحظة بلجنة ثانوية عامة في العبور بحالة إغماء ونقلها للمستشفى
موجة حر شديدة تضرب تونس .. وتحذيرات صحية
قوة دفاع البحرين : اعترضنا عددًا من الهجمات الجوية الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نسيت رمز قفل الآيفون؟ .. الحل السحري لفتحه في دقائق

كيفية فتح قفل iPhone بدون رمز المرور
كيفية فتح قفل iPhone بدون رمز المرور
لمياء الياسين

بما قمت مؤخرًا بتغيير رمز المرور الخاص بجهاز iPhone الخاص بك لتأمين معلوماتك، ولكنك الآن لا تستطيعين تذكر الرمز الجديد وتجد نفسك مقفلاً على هاتفك. وبقدر ما قد يكون الأمر محبطًا أن يكون لديك جهاز iPhone معطل ، فتأكد من وجود العديد من النصائح والحيل الخاصة بجهاز iPhone والتي يمكن أن تساعدك في العودة إلى وضع التشغيل إليك كيفية فتح قفل iPhone بدون رمز المرور

قفل هواتف iPhone

فوفقا لموقع “rd ” هناك عدة مواقف قد تحتاج فيها إلى إلغاء قفل هواتف iPhone دون رمز المرور:
كنسيانها أو إدخال رمز مرور غير صحيح عدة مرات أو أن شاشتك متصدعة ولن تقبل رمز المرور الخاص بك فقد يستخدم العديد من الأشخاص Touch ID أو Face ID فقط ، لذا ينسون كلمة المرور الخاصة بهم.

يوضح خبير التكنولوجيا جيسون وايز، رئيس تحرير Earthweb: "تعتمد ميزة Face ID من Apple على خوارزمية التعلم، لذا فهي لا تزال غير دقيقة بنسبة 100%. إذا تم تعطيل الميزة أو حدث خلل في جهازك، فسيتعين عليك اللجوء إلى استخدام رمز المرور".

كيفية فتح قفل iPhone بدون رمز المرور

كيفية فتح قفل iPhone بدون رمز المرور

تطبيق iTunes

بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون أنظمة تشغيل أقدم أو مستخدمي أجهزة الكمبيوتر الشخصية، لا يزال من الممكن استخدام iTunes لفتح قفل iPhone.

يمكنك تثبيت iTunes على جهاز Mac أو الكمبيوتر الشخصي الخاص بك وفصل الهاتف عن الكمبيوتر (إذا كان متصلاً) أوقف تشغيله ثم وضع الهاتف في وضع الاسترداد بالضغط على الزر الصحيح وتوصيل الهاتف بالكمبيوتر في نفس الوقت.

استخدام تطبيق Finder


يمكن لمستخدمي أجهزة Mac التي تعمل بنظام التشغيل Catalina أو أنظمة التشغيل الأحدث بدون iTunes إلغاء قفل أجهزة iPhone الخاصة بهم باستخدام Finder.
يمكن فتح Finder على جهاز Mac الخاص بك وتوصيل جهاز iPhone بالكمبيوتر باستخدام سلك USB.
ضع جهاز iPhone الخاص بك في وضع الاسترداد: بالنسبة إلى أجهزة iPhone X والإصدارات الأحدث، الضغط على زري رفع وخفض مستوى الصوت بالترتيب ثم حررهما بسرعة. ثم اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي حتى ترى شاشة وضع الاسترداد.
ستظهر لك نافذة منبثقة تحتوي على خيارات للتحديث أو الاستعادة؛ اضغط على "استعادة".
وافق على الشروط والأحكام، وسيبدأ Finder بتنزيل أحدث البرامج الثابتة لنظام التشغيل iOS.
انتظر حتى يتم استعادة جهاز iPhone الخاص بك.
 

جهاز iPhone تغيير رمز المرور وضع التشغيل جهاز Mac فتح Finder فتح قفل iPhone

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب الارجنتين

بعد لافتة مالفيناس.. هل يوقع الفيفا عقوبة على منتخب الأرجنتين؟

محمد صلاح

وجهة جديدة للملك المصري.. حمادة إسماعيل يعلن انتقال محمد صلاح إلى فنربخشة التركي

صورة العامل

مشهد أثار تعاطف الجميع.. عامل كفيف يحمل الطوب والرمل بمساعدة طفل

أسعار الكهرباء

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

منتخب الارجنتين

رسالة سياسية من لاعبي الأرجنتين بشأن جزر مالفيناس.. ما القصة؟

انجلترا وفرنسا

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

ميسي ويامال

قصة لا تُصدق.. يامال وميسي من حوض الاستحمام إلى نهائي كأس العالم

ترشيحاتنا

ياسمين عبد العزيز

الفرق كبير ..صور لعارضة أزياء ببدلة ياسمين عبد العزيز في الكويت تثير السوشيال ميديا

المحشي بدبش الرمان

طريقة عمل محشي بدبس الرمان .. وصفة بطعم حلو وحامض يفتح الشهية

مرض السكري

عشان ما يعلاش.. أطعمة ممنوعة لمرضى السكري

بالصور

ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل إعادة تدويرها وبيعها للمخابز السياحية بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال.. الأعراض والوقاية والعلاج

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال

كنز فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

تعرف على المواصفات الكاملة لـ مرسيدس CLA EV 2026

مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏
مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏
مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد