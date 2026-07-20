الشوالي: انتصرت إسبانيا وبسطت هيبتها لكن ميسي يظل الأسطورة الخالدة

وجه المعلق الرياضي عصام الشوالي، رسالة لنجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، بعد الهزيمة أمام منتخب إسبانيا في نهائي كأس العالم.

وكتب عصام الشوالي، عبر حسابه على “فيسبوك”: “رغم تجرّع مرارة الخسارة أمام منتخب إسباني مكتمل؛ أظهر تفوقاً واكتساحاً في كل شبر من الملعب وفي كافة الجوانب التكتيكية والبدنية، إلا أن التاريخ لا يُكتب بصفحة واحدة، وسقوط الملوك لا يعني اندثار العرش”.

وتابع: “لقد واجه ميسي منظومة كروية إسبانية جبّارة فّرقت بين الحلم و الواقع، لكن هذا التعثر لا يقلل إطلاقاً من كونه من أفضل من وطأت قدمه الساحرة المستديرة”.

وأضاف: “إن القيمة الكروية لـ ليونيل ميسي أكبر بكثير من مجرد شوطين أو كبسة زر في تاريخه الممتد، عبقريته التي أذهلت العقول لعقود، ولمساته التي تجاوزت حد الخيال تبقى عصية على النسيان أو التشكيك”.

واختتم: “لقد انتصرت إسبانيا باستحقاق وبسطت هيبتها، لكن ميسي يظل الأسطورة الخالدة التي تحلّق فوق حسابات الفوز والخسارة، والاسم الذي سيبقى مرادفاً لسحر كرة القدم إلى أبد الآبدين".