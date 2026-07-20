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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وفاة نجم إنجلترا السابق كيفن كيجان عن عمر ناهز 75 عامًا

وفاة نجم إنجلترا السابق كيفن كيجان عن عمر ناهز 75 عامًا
وفاة نجم إنجلترا السابق كيفن كيجان عن عمر ناهز 75 عامًا
أ ش أ

توفي نجم ومدرب منتخب إنجلترا الأسبق كيفن كيجان عن عمر يناهز 75 عامًا.

وفي يناير الماضي، أُعلن عن تشخيص إصابة كيجان بسرطان في المرحلة الرابعة، وكشفت عائلته أنه سيبدأ العلاج.

وجاء في بيان للعائلة حسبما نشرت صحيفة (الجارديان) البريطانية: "ببالغ الحزن والأسى، نعلن وفاة كيفن كيجان عن عمر يناهز 75 عامًا.. كان كيفن يُكافح مرض السرطان، وكان محاطًا بزوجته وبناته في لحظاته الأخيرة".

وتابع البيان: "كان كيفن، الحائز على جائزة الكرة الذهبية مرتين، زوجًا وأبًا وجدًا محبوبًا للغاية.. تتقدم العائلة بالشكر الجزيل للفريق الطبي الرائع الذي أشرف على علاج كيفن على كل ما قدموه من دعم.. إنها فترة عصيبة للغاية، وهم يطلبون احترام خصوصيتهم".

وبدأ كيجان مسيرته الكروية في نادي سكونثورب قبل أن ينتقل إلى ليفربول مقابل 33 ألف جنيه إسترليني عام 1971، وواصل "الملك كيفن" مسيرته ليحرز لقب دوري الدرجة الأولى ثلاث مرات، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الاتحاد الأوروبي مرتين، وكأس أوروبا عام 1977، ويُعد كيجان اللاعب البريطاني الوحيد الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية مرتين.

وحصل كيجان على لقب أفضل لاعب كرة قدم أوروبي مرتين أثناء وجوده في نادي هامبورج الألماني، وعاد إلى إنجلترا ليلعب مع ساوثهامبتون ونيوكاسل قبل أن يعتزل اللعب في عام 1984.

ودوليًا، حقق كيجان الفوز بـ 63 مباراة دولية مع إنجلترا، وسجل 21 هدفًا، ولعب في كأس العالم 1982، وكان أيضًا قائدًا للمنتخب الوطني في وقت لاحق.

نجم ومدرب منتخب إنجلترا الأسبق كيفن كيجان تشخيص إصابة كيجان بسرطان صحيفة الجارديان البريطانية يُكافح مرض السرطان جائزة الكرة الذهبية

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