لا خوف ولا حساب .. الفراعنة تحت قيادة العميد شكل آخر وأداء مبهر

خلال الشوط الأول من لقاء منتخب مصر أمام نظيره الإسباني الذي شهده ملعب آر سي دي إي معقل نادي إسبانيول بمدينة برشلونة بتاريخ 31 مارس الماضي ضمن تحضيرات الطرفين لنهائيات كأس العالم 2026 ’ شكل "الفراعنة" خطورة بالغة على مرمى الحارس ديفيد رايا بتسديده مباغتة من مهند لاشين وأخرى من أحمد سيد "زيزو" فوق المرمى مباشرة وبينهما رد القائم الأيمن لحارس أرسنال بطل الدوري الإنجليزي قذيفة لعمر مرموش ’ ثم واصل رجال المدرب حسام حسن صمودهم في الشوط الثاني وفرضوا التعادل على المصنف الأول عالمياً في هذا التوقيت رغم النقص العددي بعد أن أشهر الحكم البلغاري جورجى كاباكوف ورقة حمراء لحمدي فتحي عند الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

في نهائي النسخة رقم 23 لكأس العالم التي اختتمت أمس على ملعب ميتلايف بمدينة نيويورك في ولاية نيوجيرسي الأمريكية ’ ظهرت قيمة ما قدمه المنتخب الوطني أمام "لاروخا" الذي تلاعب بالمنتخب الأرجنتيني (حامل اللقب) والمصنف الثاني عالمياً ’ حيث وصلت نسبة استحواذه 68% مقابل 32% فقط للعملاق اللاتيني وسدد 20 تسديدة منها 11 على مرمى الحارس إيميليانو مارتينيز النجم الأول والوحيد لمنتخب بلاده في المباراة مقابل 3 فقط لرفاق القائد ليونيل ميسي جميعها بعيداً عن مرمى الحارس سيمون أوناي.

"راقصو التانجو" عجزوا عن مجاراة أبطال أوروبا على مدار 120 دقيقة ولم يشكلوا أي خطورة على مرمى حارس أتلتيك بيلباو الحائز القفاز الذهبي كأفضل حارس في البطولة على مدار 120 دقيقة ووصل عدد تمريراتهم إلى 445 مقابل 803 لرفاق النجم الصاعد الأمين جمال وخسروا (0 – 1) فقط بعد إلغاء طاقم الحكام لهدفين صحيحين لعناصر المدرب المخضرم لويس دي لافوينتي لأسباب غير معروفة كما جرت العادة خلال هذه النسخة.

الأرقام تثبت أن منتخب مصر الذي تأهل لثمن نهائي هذه النسخة وخرج بفعل فاعل أمام المنتخب الأرجنتيني بخسارته (2 – 3) بعد أن تقدم بهدفي ياسر إبراهيم ومصطفى "زيكو" حتى الدقيقة 79 وألغى حكم الساحة الفرنسي فرانسوا ليتيكسييه ومواطنه جيروم بريزار حكم تقنية الفيديو هدفًا صحيحًا 100% سجله "زيكو" عند الدقيقة 58 في واحدة من أجمل الجمل التكتيكية ونموذج للهجمة المرتدة السريعة كما تغاضيا عن ضربة جزاء واضحة لحمدي فتحي قبل تسجيل إنزو فيرنانديز هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وأداء منتخب مصر أمام منتخب إسبانيا بطل العالم قبل انطلاق البطولة وأمام وصيفه الأرجنتيني في دور الستة عشر أظهر الشخصية القوية له تحت قيادة مديره الفني القدير حسام حسن الذي كسب احترام العالم خلال البطولة وأثبت كفاءة مدرسة التدريب الوطنية أمام نظيراتها الأجنبية على المستويين التجريبي والرسمي بشكل أكد زوال أي رهبة من مواجهة أي منتخب في العالم لهذا الجيل الذي بات مع مديره الفني يخوض أي مباراة من أجل الفوز كما حدث في لقاءات السعودية في جدة (4 – 0) خلال مارس الماضي وروسيا في القاهرة (1 – 0) قبل السفر للولايات المتحدة مباشرة ثم البرازيل (1 – 2) في آخر التجارب الودية ومن بعدها التعادل مع بلجيكا وإيران (1 – 1) وبينهما الفوز على نيوزيلندا (3 – 1) في مرحلة المجموعات والتأهل للدور الثاني لأول مرة وبعدها تخطي منتخب أستراليا أحد عمالقة قارة آسيا بركلات الترجيح بعد التعادل (1 – 1) في دور الـ 32.

"الفراعنة" الذين خاضوا نهائيات كأس العالم في نسخ 1934 و1990 و2018 تحت شعار التمثيل المشرف ’ وكانوا يخوضون مباراتهم أمام كبار الكرة العالمية من أجل الخروج باقل خسارة ممكنة ’ باتوا الآن قادرين على مجاراة بل والتفوق على أي منتخب عالمي بعد أن كسروا حاجز الخوف خلال رابع ظهور لهم في كأس العالم والمباريات التجريبية قبل البطولة وتقدموا من المركز الـ 31 بين 32 منتخباً في ظهورهم السابق عام 2018 للمركز الـ 15 بين 48 منتخباً خلال هذه النسخة ’ مكاسب ينبغي الحفاظ عليها لتحقيق ما هو أفضل خلال الفترة المقبلة.