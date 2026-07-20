قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمحدودي ومتوسطي الدخل .. خطوات حجز شقة في سكن لكل المصريين 9
القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على السوشيال ميديا
هل قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين بصلاة العصر يبطلها؟
انهيار شقيقة أحمد جلال عبد القوي أثناء تشييع جثمانه
الأعلاف والتمويل والتسويق .. الفلاحين تكشف أخطر تحديات قطاع الإنتاج الحيواني
الشوالي: انتصرت إسبانيا وبسطت هيبتها لكن ميسي يظل الأسطورة الخالدة
رهان جديد .. سفيان بنجديدة قناص المغرب الفاسي في الأهلي| أرقام قياسية
هشاشة أمريكية بسبب ترامب.. تقرير صادم يكشف تضاؤل قدرة الولايات المتحدة على مواجهة الأزمات
بعد تداول الفيديو.. الأوقاف تفتح تحقيقا في واقعة تقاضي أموال مقابل حفظ الأحذية داخل مسجد
نظير 43 مليون جنيه.. بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة نجم إنبي| خاص
وزير الخارجية: المياه قضية مصر الأولى ولا يمكن التهاون بشأنها
أزمات لا تنتهي.. نجوم الزمالك في قسم الشرطة| إيه الحكاية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مباريات المنتخبات العربية تحقق 2.1 مليار مشاهدة في كأس العالم 2026 .. ومصر تتصدر المشهد

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

كشفت شبكة بي إن سبورتس، الناقل الحصري لبطولة كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تحقيق مباريات المنتخبات العربية أرقامًا قياسية في نسب المشاهدة، بإجمالي بلغ 2.1 مليار مشاهدة خلال منافسات البطولة التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، واختتمت بتتويج منتخب إسبانيا باللقب.

وشهدت النسخة الحالية من المونديال مشاركة عربية تاريخية، بعد تأهل ثمانية منتخبات للمرة الأولى، وهي: مصر، المغرب، الجزائر، تونس، السعودية، العراق، الأردن وقطر، في إنجاز غير مسبوق لكرة القدم العربية.

وتصدر منتخب مصر قائمة المنتخبات العربية الأكثر مشاهدة، بعدما سجلت مبارياته 633.7 مليون مشاهدة عبر قنوات بي إن سبورتس، ليؤكد الحضور الجماهيري الكبير للفراعنة في البطولة.

وجاءت مباراة مصر والأرجنتين في صدارة المباريات العربية الأكثر مشاهدة، بعدما حققت 192.6 مليون مشاهدة، لتكون اللقاء الأعلى متابعة بين جميع مباريات المنتخبات العربية في كأس العالم 2026.

وحلت مواجهة أستراليا ومصر في المركز الثاني بـ157.1 مليون مشاهدة، تلتها مباراة فرنسا والمغرب بـ151.6 مليون مشاهدة، ثم كندا والمغرب بـ149 مليون مشاهدة.

كما ضمت قائمة المباريات العشر الأكثر مشاهدة لقاء سويسرا والجزائر بـ123.1 مليون مشاهدة، ثم مصر وإيران بـ107.5 مليون مشاهدة، وبلجيكا ومصر بـ91.7 مليون مشاهدة، ونيوزيلندا ومصر بـ84.8 مليون مشاهدة، وهولندا والمغرب بـ81.1 مليون مشاهدة، بينما جاءت مواجهة البرازيل والمغرب في المركز العاشر بـ75.5 مليون مشاهدة.

قائمة المباريات العربية الأكثر مشاهدة في كأس العالم 2026:

  1. الأرجنتين × مصر – 192.6 مليون مشاهدة.
  2. أستراليا × مصر – 157.1 مليون مشاهدة.
  3. فرنسا × المغرب – 151.6 مليون مشاهدة.
  4. كندا × المغرب – 149 مليون مشاهدة.
  5. سويسرا × الجزائر – 123.1 مليون مشاهدة.
  6. مصر × إيران – 107.5 مليون مشاهدة.
  7. بلجيكا × مصر – 91.7 مليون مشاهدة.
  8. نيوزيلندا × مصر – 84.8 مليون مشاهدة.
  9. هولندا × المغرب – 81.1 مليون مشاهدة.
  10. البرازيل × المغرب – 75.5 مليون مشاهدة.

وتعكس هذه الأرقام حجم الاهتمام الجماهيري الكبير بالمنتخبات العربية خلال النسخة التاريخية من كأس العالم 2026، والتي شهدت حضورًا عربيًا غير مسبوق على مستوى المشاركة والمتابعة الجماهيرية.

كأس العالم منتخب مصر مباريات مصر في كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

الذهب

الحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد قريباً

عدادات الكهرباء

لقراءة عدادات الكهرباء.. شعاع تعلن عن وظائف براتب يصل إلى 15 ألف جنيه

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

ترشيحاتنا

فيكتوريا أوسي

الأهلي يتعاقد مع فيكتوريا أوسي لتدعيم فريق الكرة النسائية

إسلام هاني

سموحة يعين إسلام هاني نائباً للمدير الرياضي لكرة القدم

أستون فيلا يعلن ضم جواو جوميش قادمًا من وولفرهامبتون

أستون فيلا يعلن ضم جواو جوميش قادمًا من وولفرهامبتون

بالصور

ما هو الإسبانش لاتيه؟ ولماذا أصبح من أشهر مشروبات القهوة؟

الإسبانش لاتيه
الإسبانش لاتيه
الإسبانش لاتيه

إنشاء مجمع ورش جديد لتنظيم الأنشطة الحرفية بالعاشر | صور

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

حفاظاً على صحة المواطنين..غلق وتشميع مستشفى خاص بدون تراخيص بكفر صقر

تشميع
تشميع
تشميع

بعد تصدر التريند.. طريقة عمل الإسبانش لاتيه في البيت

الأسبانش لاتية
الأسبانش لاتية
الأسبانش لاتية

فيديو

شقيقة أحمد جلال عبد القوي

انهيار شقيقة أحمد جلال عبد القوي أثناء تشييع جثمانه

شاب خاطر بحياته لإنقاذ أسرة من الغرق في ترعة بالغربية

طلعهم من العربية واحد واحد.. بطل ينقذ أسرة كاملة من الغرق

عقود الإيجار داخل إسرائيل

"إذا جاء المسيح".. بند غريب في عقود الإيجار داخل إسرائيل!

نادي بشكتاش

هل ينتقل صلاح لبشكتاش.. النادي التركي يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد