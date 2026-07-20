مباريات المنتخبات العربية تحقق 2.1 مليار مشاهدة في كأس العالم 2026 .. ومصر تتصدر المشهد

كشفت شبكة بي إن سبورتس، الناقل الحصري لبطولة كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تحقيق مباريات المنتخبات العربية أرقامًا قياسية في نسب المشاهدة، بإجمالي بلغ 2.1 مليار مشاهدة خلال منافسات البطولة التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، واختتمت بتتويج منتخب إسبانيا باللقب.

وشهدت النسخة الحالية من المونديال مشاركة عربية تاريخية، بعد تأهل ثمانية منتخبات للمرة الأولى، وهي: مصر، المغرب، الجزائر، تونس، السعودية، العراق، الأردن وقطر، في إنجاز غير مسبوق لكرة القدم العربية.

وتصدر منتخب مصر قائمة المنتخبات العربية الأكثر مشاهدة، بعدما سجلت مبارياته 633.7 مليون مشاهدة عبر قنوات بي إن سبورتس، ليؤكد الحضور الجماهيري الكبير للفراعنة في البطولة.

وجاءت مباراة مصر والأرجنتين في صدارة المباريات العربية الأكثر مشاهدة، بعدما حققت 192.6 مليون مشاهدة، لتكون اللقاء الأعلى متابعة بين جميع مباريات المنتخبات العربية في كأس العالم 2026.

وحلت مواجهة أستراليا ومصر في المركز الثاني بـ157.1 مليون مشاهدة، تلتها مباراة فرنسا والمغرب بـ151.6 مليون مشاهدة، ثم كندا والمغرب بـ149 مليون مشاهدة.

كما ضمت قائمة المباريات العشر الأكثر مشاهدة لقاء سويسرا والجزائر بـ123.1 مليون مشاهدة، ثم مصر وإيران بـ107.5 مليون مشاهدة، وبلجيكا ومصر بـ91.7 مليون مشاهدة، ونيوزيلندا ومصر بـ84.8 مليون مشاهدة، وهولندا والمغرب بـ81.1 مليون مشاهدة، بينما جاءت مواجهة البرازيل والمغرب في المركز العاشر بـ75.5 مليون مشاهدة.

قائمة المباريات العربية الأكثر مشاهدة في كأس العالم 2026:

الأرجنتين × مصر – 192.6 مليون مشاهدة. أستراليا × مصر – 157.1 مليون مشاهدة. فرنسا × المغرب – 151.6 مليون مشاهدة. كندا × المغرب – 149 مليون مشاهدة. سويسرا × الجزائر – 123.1 مليون مشاهدة. مصر × إيران – 107.5 مليون مشاهدة. بلجيكا × مصر – 91.7 مليون مشاهدة. نيوزيلندا × مصر – 84.8 مليون مشاهدة. هولندا × المغرب – 81.1 مليون مشاهدة. البرازيل × المغرب – 75.5 مليون مشاهدة.

وتعكس هذه الأرقام حجم الاهتمام الجماهيري الكبير بالمنتخبات العربية خلال النسخة التاريخية من كأس العالم 2026، والتي شهدت حضورًا عربيًا غير مسبوق على مستوى المشاركة والمتابعة الجماهيرية.