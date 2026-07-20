أحمد حسن يكشف مصير فتوح مع الزمالك الموسم المقبل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن موقف نادي الزمالك في تحديد مصير اللاعب أحمد فتوح خلال الموسم المقبل.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “الأولوية للزمالك في تجديد التعاقد مع أحمد فتوح في الموسم المقبل”.

وطمأن أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالكومنتخب مصر، جمهوره على حالته، بعد الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية بشأن إحالته إلى المحكمة الجنائية في قضية تتعلق بشراء سيارة.

ونشر أحمد فتوح، عبر خاصية “ستوري” على حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، صورة له، وعلق عليها قائلًا: “يا جماعة أنا كويس”، في أول ظهور له عقب تطورات القضية.