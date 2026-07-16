بعد إحالته للمحكمة الجنائية.. أحمد حسن يكشف موقف أحمد فتوح

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن موقف لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح بشأن إحالته إلى المحكمة الجنائية في قضية تتعلق بشراء سيارة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “أحمد فتوح يحاول حل مشكلته بشكل ودي ولم يتم القبض عليه مثلما تردد”.

وكان قد طمأن أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، جمهوره على حالته، بعد الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية بشأن إحالته إلى المحكمة الجنائية في قضية تتعلق بشراء سيارة.

ونشر أحمد فتوح، عبر خاصية “ستوري” على حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، صورة له، وعلق عليها قائلًا: “يا جماعة أنا كويس”، في أول ظهور له عقب تطورات القضية.